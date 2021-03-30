Ceren Damar'ın annesinden avukat Vahit Bıçak'a tepki
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Ceren Damar'ın annesinden avukat Vahit Bıçak'a tepki

Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN - Haberler | Güncel
Ceren Damar'ın annesinden avukat Vahit Bıçak'a tepki

ANKARA'da, Feyza Damar hakkında, kızı Ceren Damar Şenel'i (27) öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak ile ilgili sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle hakaret soruşturması başlatıldı.

ANKARA'da, Feyza Damar hakkında, kızı Ceren Damar Şenel'i (27) öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak ile ilgili sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle hakaret soruşturması başlatıldı. Feyza Damar, soruşturma kapsamında ifade vereceğini söyleyerek, Vahit Bıçak'a tepki gösterdi.

Çankaya Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet,  Ankara 33'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Damar ailesi, sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında, duruşma sırasında yaptığı savunmalar, sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları nedeniyle şikayette bulundu. Ankara Barosu, Bıçak hakkında disiplin soruşturması başlattı. Soruşturma sonunda Bıçak'a, 'olumsuz kamuoyu oluşturma, ün kazanma ve iş sağlama, avukatlık vakar ve onuruna yakışmayan üslup, mesleğin itibarını zedeleyen tutum ve davranış' nedeniyle 708 lira para cezası verildi.

ANNEDEN SANIK AVUKATINA TEPKİDavanın ardından Damar ailesi ayrıca avukat Vahit Bıçak hakkında, duruşmada kızları ve kendilerine yönelik sözleri nedeniyle de şikayette bulundu. Bıçak hakkında şikayet üzerine başlatılan soruşturma sürerken, anne Feyza Damar, bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Vahit Bıçak'ın kendisi ile ilgili şikayette bulunduğunu duyurdu. Anne Damar, Vahit Bıçak ile ilgili sosyal medyadaki bir paylaşımı nedeniyle hakaret iddiasıyla açılan soruşturmada ifade vereceğini belirterek, "2,5 yıldır gözyaşımı nimet yaptım karnımı doyuruyorum. Yaşıyor muyum, ölümüyüm bilmiyorum. Vahit Bıçak şimdi de beni şikayet etmiş. 56 yıllık ömrümde ilk defa ifade vereceğim. Kuzumu benden aldılar yetmedi, şimdi de kaybettikçe debelenen densizle uğraşıyoruz. Neye mal olursa olsun sütten ak kuzumun davasının sonuna kadar arkasındayım" ifadelerini kullandı.

Ceren Damar'ın annesinden avukat Vahit Bıçak'a tepki
Ceren Damar'ın annesinden avukat Vahit Bıçak'a tepki

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

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