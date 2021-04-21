Ceren Benderliogˆlu kimdir? Ceren Benderliogˆlu hayatı ve biyografisi! Ceren Benderliogˆlu kaç yaşında, nereli?

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CEREN BENDERLİOGˆLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Ekim 1983

Kaç yaşında: 37yaşında

Nereli: Kadıköy,

1 Ekim 1983 tarihinde İstanbul, Kadıköy'de doğmuştur. Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünden mezun olmuştur. Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalışmaktadır. Üniversitede okurken tanıştığı Tümay Özokur sayesinde oyunculuk serüveni başladı. 6 Temmuz 2010'da kendisi gibi oyuncu olan Emir Benderlioğlu ile evlenir.

Diziler

• Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 2019 - (Ömür Çakırbeyli)

• Bir Deli Rüzgar 2018 (Nurcan)

• Börü 2018 (Ceren)

• Şahsiyet 2018

• Ateşböceği 2017 (Berna)

• İçimdeki Fırtına 2017 (Ayla)

• Yasak 2014

• Kertenkele 2014 (Seval)

• Adanalı 2010 (Olcay)

• Ayrılık 2009

• Geniş Aile 2009

• Cam Kırıkları 2009 (Yasemin)

• Melekler Korusun 2009 (Aslı)

• Parmaklıklar Ardında 2008 (Derya)

• Kollama 2008 (Ayça)

• Kelebek Çıkmazı 2007 (Figen) (Leyla)

• Doktorlar 2007

• Kırık Kanatlar 2006

• Sonbahar Ateşi 2005 (Dila)

• Savcının Karısı 2005 (Yeşim)

• Büyük Buluşma 2004

• Sayın Bakanım 2004

• Gül ve Diken 2004

• Şarkılar Seni Söyler 2003

• Biz Size Aşık Olduk 2002

• Gülbeyaz 2002

• Ekmek Teknesi 2002

• Aslı ile Kerem 2002

• Kuzenlerim 2002