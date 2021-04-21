Ceren Benderliogˆlu kimdir? Ceren Benderliogˆlu hayatı ve biyografisi! Ceren Benderliogˆlu kaç yaşında, nereli?
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Ceren Benderliogˆlu kimdir? Ceren Benderliogˆlu hayatı ve biyografisi! Ceren Benderliogˆlu kaç yaşında, nereli?

Ceren Benderliogˆlu kimdir? Ceren Benderliogˆlu hayatı ve biyografisi! Ceren Benderliogˆlu kaç yaşında, nereli?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ceren Benderliogˆlu, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ceren Benderliogˆlu hakkında merak edilenler. Ceren Benderliogˆlu hayatı ve biyografisi. Ceren Benderliogˆlu kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ceren Benderliogˆlu merak konusu oldu. İşte Ceren Benderliogˆlu hakkında merak edilen Ceren Benderliogˆlu kimdir, Ceren Benderliogˆlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

CEREN BENDERLİOGˆLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Ekim 1983

Kaç yaşında: 37yaşında

Nereli: Kadıköy,

1 Ekim 1983 tarihinde İstanbul, Kadıköy'de doğmuştur. Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünden mezun olmuştur. Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalışmaktadır. Üniversitede okurken tanıştığı Tümay Özokur sayesinde oyunculuk serüveni başladı. 6 Temmuz 2010'da kendisi gibi oyuncu olan Emir Benderlioğlu ile evlenir.

Diziler

• Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 2019 - (Ömür Çakırbeyli)

• Bir Deli Rüzgar 2018 (Nurcan)

• Börü 2018 (Ceren)

• Şahsiyet 2018

• Ateşböceği 2017 (Berna)

• İçimdeki Fırtına 2017 (Ayla)

• Yasak 2014

• Kertenkele 2014 (Seval)

• Adanalı 2010 (Olcay)

• Ayrılık 2009

• Geniş Aile 2009

• Cam Kırıkları 2009 (Yasemin)

• Melekler Korusun 2009 (Aslı)

• Parmaklıklar Ardında 2008 (Derya)

• Kollama 2008 (Ayça)

• Kelebek Çıkmazı 2007 (Figen) (Leyla)

• Doktorlar 2007

• Kırık Kanatlar 2006

• Sonbahar Ateşi 2005 (Dila)

• Savcının Karısı 2005 (Yeşim)

• Büyük Buluşma 2004

• Sayın Bakanım 2004

• Gül ve Diken 2004

• Şarkılar Seni Söyler 2003

• Biz Size Aşık Olduk 2002

• Gülbeyaz 2002

• Ekmek Teknesi 2002

• Aslı ile Kerem 2002

• Kuzenlerim 2002

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Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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