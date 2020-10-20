Cepheyi Ermenistan'a dar eden Azerbaycan ordusunun kilit noktası olan üç general dikkat çekti
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Cepheyi Ermenistan'a dar eden Azerbaycan ordusunun kilit noktası olan üç general dikkat çekti

20.10.2020 13:12 | Son Güncelleme: 20.10.2020 13:27
Cepheyi Ermenistan'a dar eden Azerbaycan ordusunun kilit noktası olan üç general dikkat çekti

Ermenistan ordusuna cephede büyük bir hezimet yaşatan Azerbaycan ordusu işgal edilen topraklarını almak için emin adımlarla ilerliyor. 27 yıl sonra toprak bütünlüğünü yeniden sağlamaya yaklaşan Azerbaycan'ın tarih yazan ordusunun sahada Mayıs Berhudarov, Hikmet Mirzeyev ve Hikmet Hesenov tarafından koordine edildiği öğrenildi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim alanlarına saldırmasıyla başlayan çatışmalar devam ederken, Azerbaycan ordusu, Ermeni askerlerine cepheyi dar etti. Erivan yönetimi sahada alınan hezimetin ardından ateşkes isterken, iki ülke arasında ateşkes anlaşması yapıldı. 2 kez yapılan ateşkes anlaşması yine Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırmaya devam etmesiyle birlikte bozuldu.

ASKERLERİ CEPHEDEN KAÇIYOR

Yaşanan gelişmelerin ardından Azerbaycan kendisini savunmaya geçerken, Azerbaycan ordusu karşısında duramayan Ermeni askerlerin bir bir cepheden kaçtığı öğrenildi.

27 YIL SONRA TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ SAĞLANABİLİR

Azerbaycan tarafından açıklanan son verilere göre 27 Eylül'den bu yana 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı. Bölgedeki ilerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra ilk kez toprak bütünlüğünü sağlamaya bu kadar yaklaştı. Bu başarılı ordunun ise Mayıs Berhudarov, Hikmet Mirzeyev ve Hikmet Hesenov isimlerindeki üç komutan tarafından komuta edildiği ortaya çıktı.

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