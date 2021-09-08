Cep telefonu kaçakçılığına izin yok
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Cep telefonu kaçakçılığına izin yok

Cep telefonu kaçakçılığına izin yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da, doğu illerinden gümrük kaçağı cep telefonu getirerek piyasa süren bir şahıs gözaltına alındı.

Malatya'da, doğu illerinden gümrük kaçağı cep telefonu getirerek piyasa süren bir şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, bir şahsın doğu illerinden gümrük kaçağı cep telefonu getirerek piyasa sürdüğü bilgileri elde edildi.

Şahsın iş yeri ve depo olarak kullandığı adreslerde yapılan aramada, 2 adet Bluetooth kulaklık, 21 adet şarj adaptörü ve 55 adet Android cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahsa 5607 sayılı kanuna muhalefet (SKM) yasal işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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