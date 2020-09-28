Cep telefonu çekmeyen, interneti olmayan mahalle halkı yardım istiyor
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Cep telefonu çekmeyen, interneti olmayan mahalle halkı yardım istiyor

28.09.2020 13:15 | Son Güncelleme: 28.09.2020 14:08

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Gökçepınar Mahallesi'nde yaşayanlar, bölgede internet bulunmadığını, yıllardır da cep telefonlarının çekmediğini söyledi. Pandemi sürecinde çocuklarının uzaktan eğitim alamadığını belirten mahalleli, sorunlarının çözümü için yetkililerden yardım istedi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Gökçepınar Mahallesi'nde pandemi sürecinde çocuklarının uzaktan eğitim alamadığını belirten mahalleli, bölgede internet bulunmadığını, yıllardır da cep telefonlarının çekmediğini söyleyerek sorunlarının çözümü için yetkililerden yardım istedi.

İNTERNET ALTYAPISI BULUNMUYOR

Serik merkeze 24 kilometre, Antalya'ya 55 kilometre mesafedeki 70 hanelik, 300'e yakın nüfusun yaşadığı Gökçepınar'da vatandaşlar, internet altyapısı bulunmayan mahallelerinde yıllardır cep telefonlarının da çekmediğinden yakındı. Çocuklarının virüs sebebiyle okula gidemediğini, internet bulunmadığı ve cep telefonu da çekmediği için uzaktan eğitim alamadıklarını söyleyen mahalleli, sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

Cep telefonu çekmeyen, interneti olmayan mahalle halkı yardım istiyor

"CEP TELEFONLARI İLE DAĞLARA ÇIKIYORUZ"

Mahalle halkından Hülya Yedek, Sami Akman, Adem Şaşmaz, "Dağlık ve engebeli olan mahallemiz kapsama alanı dışında kaldığından telefon ve internetle iletişim kurulamamaktadır. Bu sebeple okula giden çocuklarımız Kovid-19 nedeniyle internetten derslerini takip etmek zorunda kalan 40 çocuğumuz mağdur olmaktadır. Cep telefonlarıyla dağlara çıkarak, zor şartlarda eğitimlerini sürdürmektedir. Ayrıca acil durumlarda mahalle halkı ile telefon iletişimi kurulamamaktadır. Yetkili kurumlardan, mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz" dedi. Naciye Yılmaz da, "İnternetimiz olmadığı için çocuklarımız derslerini yapamıyor. Derslerini yapamayınca da başlıyorlar ağlamaya, onlara dayanamayıp, ben de ağlıyorum" diye konuştu.

Cep telefonu çekmeyen, interneti olmayan mahalle halkı yardım istiyor
Cep telefonu çekmeyen, interneti olmayan mahalle halkı yardım istiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

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