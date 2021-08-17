CENTCOM Komutanı McKenzie Kabil Havaalanı'nı ziyaret etti
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CENTCOM Komutanı McKenzie Kabil Havaalanı'nı ziyaret etti

CENTCOM Komutanı McKenzie Kabil Havaalanı'nı ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Frank McKenzie, Afganistan'daki tahliyelerin devam ettiği Kabil Havaalanı'nı ziyaret etti.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Frank McKenzie, Afganistan'daki tahliyelerin devam ettiği Kabil Havaalanı'nı ziyaret etti.

Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'in kontrolünü ele geçirmesinin ardından Kabil Havaalanı'ndaki tahliyeler devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Frank McKenzie, tahliyelerin devam ettiği Kabil Havaalanı'nı ziyaret ederek Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden bu yana başkentte bulunan en üst düzey ABD'li askeri yetkili oldu.

McKenzie ziyaretine ilişkin yayınladığı yazılı açıklamada, "Bugün Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki durumu değerlendirme ve havalimanının güvenliğini sağlayan ABD askeri liderleriyle temas kurma fırsatım oldu" dedi.

"TALİBAN'I UYARDIM"

Açıklamada, "Pazar günü Doha'da üst düzey Taliban liderleriyle yaptığım görüşmelerde, onları tahliyemize müdahale etmemeleri konusunda uyardım ve güçlerimizin savunmasında herhangi bir saldırının ezici bir güçle karşılanacağını açıkça belirttim" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, "ABD sivillerinin ve ortaklarımızın korunması benim en büyük önceliğimdir ve güvenli ve verimli bir geri çekilmeyi sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacağız. Bu amaçla, ABD Büyükelçiliği'nin ABD vatandaşlarını, ortaklarını, özel vize başvuru sahiplerini ve risk altındaki Afganları işleme koyma ve tahliye etme çabalarını tam olarak desteklemeye hazırız" denildi.

(İHA)

CENTCOM Komutanı McKenzie Kabil Havaalanı'nı ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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