Cengiz Şıklaroğlu kimdir? Cengiz Şıklaroğlu kaç yaşında ve nereli?

'Çerkez Cengiz' lakaplı Cengiz Şıklaroğlu 2016 yılı başında geldiği Türkiye'de Suriye'deki Türkmenlere yardım etmesi için bazı işadamlarına zorla senet imzalattığı iddiasıyla daha önce yargılanmıştı. Peki, Cengiz Şıklaroğlu kimdir? Cengiz Şıklaroğlu kaç yaşında ve nereli?

CENGİZ ŞIKLAROĞLU KİMDİR?

Cengiz Şıklaroğlu, 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Çerkes asıllıdır. Babası Abhazyah, annesi Trabzonludur. Üsküdar Anadolu Lisesini tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümünde okudu ve uçak mühendisi olarak mezun olmuştur.

Vahşi hayvanlar ve silahlarla birlikte verdiği pozlar ile dikkat çeken Şıklaroğlu, silah ticaretinden lüks yat üretimine kadar 8 şirketin sahibidir. Kendisinin kartvizitinde de Angel Group CEO'su Cengiz Şıklaroğlu yazıyor. Grubunun bünyesinde vip otomobil kiralama, rüzgâr türbinleri ve pil ithalatı yapan Angel Energy, Angel Organics ile organik tohum ithalatı yapan firmalar da bulunuyor. Ayrıca bir kozmetik şirketi de yar alıyor. Ama en gözde şirketi askeri silahlar da üreten Silahsan.

2007 yılında İstanbul'da kurulan Angels YACHTS'ın sahibi olan Şıklaroğlu, 2013 yılında Hintli TATA firması ile ortaklık kurdu. Kurduğu Angels Yachts şirketi Türkiye'nin en büyük lüks yat üreticilerinden oldu.

2013 yılında Sivas bölge bağımsız milletvekili adayı oldu, fakat 6 milletvekilinin YSK'ya yaptığı "askeri casusluk, örgüt üyeliği, devlete ait gizli belge bulundurmak, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde tutmak ve yargılanma sürecinin 4 haziran'daki mahkemeden beraat alamadığı" gerekçesiyle yapılan itirazlar sonucu milletvekilliği adaylığı düşürülmüştür.

2005 -2016 seneleri arasında askeri suç örgütlüğü liderliği, askeri casusluk, Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'a suikast suçlarından Rusya'da yargılan ve suçlamalardan beraat eden Çerkes Cengiz lakabıyla bilinen Şıklaroğlu, 2016 yılı başında geldiği Türkiye'de Suriye'deki Türkmenlere yardım etmesi için bazı işadamlarına zorla senet imzalattığı iddiasıyla yargılandığı davalardan hapis cezası aldı.

Hapis cezasını yerine getirmek için 30 Nisan 2017 tarihinde Maltepe Cezaevi'ne gitti.