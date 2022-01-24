Cengiz Kurtoğlu'ndan şok sözler! Verdi veriştirdi...

İZMİR (Snob Magazin) - Önceki gün İzmir Mumlu Meyhane Alsancak sahnesinde konser veren sanatçı, konser öncesinde soruları yanıtladı.

"YETER Kİ YOLUMA YABAN DOMUZU ÇIKMASIN"

Sağlığın her şeyden önemli olduğunu söyleyen Kurtoğlu, geçirdiği hastalık üzerinden bazı meslektaşlarına da gönderme yaptı: "Domuz gribine yakalandım ama bu dağdaki yaban domuzu gribi gibiydi. 15 gün sonra 5'inci COVID-19 aşısını olacağım. Sağlık her şeyden önemli. Yeter ki yoluma yaban domuzu çıkmasın. Bizim camiada grip yok ama domuzlar çok."

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