Cengiz Aytmatov doğumunun 92'nci yılında Keçiören'de anıldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Türk edebiyatının sönmeyen ışığı olan Cengiz Aytmatov insanlık var olduğu sürece yaşamaya devam edecektir.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Türk edebiyatının sönmeyen ışığı olan Cengiz Aytmatov insanlık var olduğu sürece yaşamaya devam edecektir. Onun, eserleriyle oluşturduğu okyanustan bütün insanlık faydalanacak." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un doğumunun 92'nci yıldönümü münasebetiyle Keçiören'de anma etkinliği düzenlendi.

Açıklamada etkinlikte katılımcılara hitaben yaptığı konuşmaya yer verilen Altınok, "Türk edebiyatının sönmeyen ışığı olan Cengiz Aytmatov insanlık var olduğu sürece yaşamaya devam edecektir. Onun, eserleriyle oluşturduğu okyanustan bütün insanlık faydalanacak. Onu dünyaya getiren anadan ve babadan, onu yetiştiren hocalarından Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Altınok, Aytmatov'a ilişkin, "Daha çok Selvi Boylum Al Yazmalım eseriyle bilinen Aytmatov birçok esere sahiptir. Çok güzel sözleri de vardır. Yürek sözlerinin ve medeniyet sözlerinin de sahibidir. Bir sözünde diyor ki 'Adam olmak ve adam kalmak'. İnsanlık bunu başarsa birçok problemi de çözmüş olur. Aytmatov gönüllerde yaşamaya devam edecek. Ölen canlar değil tenlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

"Turan coğrafyasını insanlığa anlatmıştır"

Aytmatov tarafından kaleme alınan her bir eserin dünya çapında birer değer olduğunu hatırlatan Altınok, şunları kaydetti:

"Bugün bir ışığın, bir yıldızın, bir güneşin doğum gününü kutluyoruz. Bu ışık Cengiz Aytmatov'dur. Eserleri 176 dile çevriliyor. 176 ülke, 176 millet Cengiz Aytmatov'u okuyor. Hem Türk dünyasına, hem Rus edebiyatına hem de Kırgız edebiyatına doğan bir ışıktır Aytmatov. Tanrı Dağları'ndan süzülüp gelen, Talas'ın Şeker Köyünde doğan bu değer, önemli iz bırakmış bir isimdir. Türk-İslam kültürünü ve Turan coğrafyasını insanlığa anlatmıştır."

Etkinlikte kürsüye gelen Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubaniçbek Ömüraliyev, Keçiören'de ismi yaşatılan Cengiz Aytmatov'un yaşadığı dönemde ele aldığı eserlerin dönemin sosyal problemlerini gündeme taşıdığını, bu problemlerin günümüzde de devam ettiğini bildirdi.

Keçiören'de 'Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov Parkı'nda düzenlenen doğum günü etkinliğine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubaniçbek Ömüraliyev, Moldova'ın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Rusya'ın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İshankuli Amanlyev, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Aybek Akaev, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçi Müsteşarı Aidos Kydyrma, Kırgızistan Fahri Konsolosu Mustafa Kurt, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Mahmodali Rojabiyan, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Viltor Rybak, Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, Keçiören Müftüsü Mehmet Şahin ve Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık katıldı.

Programın sonunda dualar eşliğinde Cengiz Aytmatov büstüne karanfil bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu