Cenazede tabuta doğru fırlayıp "Hakkımı helal etmiyorum" dedi, cemaat dondu kaldı
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İstanbul Bağcılar'daki bir cenaze töreninde ilginç anlar yaşandı. İmamın "Hakkınızı helal ediyor musunuz?" diye sorduğu sırada "Hakkımı helal etmiyorum" diyerek tabutun önüne fırlayan bir adam, cemaati şaşkınlık içerisinde bıraktı. Hakkını helal etmeyen vatandaş, merhumdan 7 yıldır borcunu alamadığını söyledi.
Bağcılar'daki bir cenaze töreninde, hakkını helal etmeyen vatandaşın tepkisi şaşkınlık yarattı.
Hayatını kaybeden bir vatandaş için cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen cenaze namazına cenazenin yakınları katılırken, cami hocası usulen "Hakkınızı helal ediyor musunuz" diye sordu. Cemaatin içinden bir kişi tam o esnada kolunu kaldırarak "Helal etmiyorum" diye bağırdı.
Cemaat ne olduğunu anlamaya çalışırken hoca, hakkını helal etmeyen Hamdi Altuntaş'a bir sıkıntısı olup olmadığını sordu. Hocanın ısrarlarına rağmen "7 yıldır borcumu alamıyorum. Hakkımı helal etmiyorum hocam." diyen Altuntaş, camiden çıkarıldı.
Cenaze namazı kılınan merhumun kızı ise o dakikalarda şahsa tepki göstererek "Allah senin belanı versin. Çıkarın bunu buradan" dedi.
NTV'de yer alan habere göre ölen kişinin babasının kuzeni olduğu öğrenilen şahsın, daha önce ölen kişiye 10 bin dolar borç verdiği ve geri alamadığı, eskiden müteahhitlik yaparken şimdi taksicilik yaptığı belirlendi.