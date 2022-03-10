Cenazede tabuta doğru fırlayıp "Hakkımı helal etmiyorum" dedi, cemaat dondu kaldı

Bağcılar'daki bir cenaze töreninde, hakkını helal etmeyen vatandaşın tepkisi şaşkınlık yarattı.

İMAMIN SORUSUNU "HAKKIMI HELAL ETMİYORUM" DİYE CEVAPLADI

Hayatını kaybeden bir vatandaş için cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen cenaze namazına cenazenin yakınları katılırken, cami hocası usulen "Hakkınızı helal ediyor musunuz" diye sordu. Cemaatin içinden bir kişi tam o esnada kolunu kaldırarak "Helal etmiyorum" diye bağırdı.

"7 YILDIR BORCUMU ALAMIYORUM"

Cemaat ne olduğunu anlamaya çalışırken hoca, hakkını helal etmeyen Hamdi Altuntaş'a bir sıkıntısı olup olmadığını sordu. Hocanın ısrarlarına rağmen "7 yıldır borcumu alamıyorum. Hakkımı helal etmiyorum hocam." diyen Altuntaş, camiden çıkarıldı.

MERHUMUN KIZI TEPKİ GÖSTERDİ

Cenaze namazı kılınan merhumun kızı ise o dakikalarda şahsa tepki göstererek "Allah senin belanı versin. Çıkarın bunu buradan" dedi.

ÖLEN KİŞİ AKRABASI

NTV'de yer alan habere göre ölen kişinin babasının kuzeni olduğu öğrenilen şahsın, daha önce ölen kişiye 10 bin dolar borç verdiği ve geri alamadığı, eskiden müteahhitlik yaparken şimdi taksicilik yaptığı belirlendi.

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