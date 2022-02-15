Cenaze programını hazırlayan Yaşar Alptekin, vasiyetini de açıkladı - Haberler
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Cenaze programını hazırlayan Yaşar Alptekin, vasiyetini de açıkladı

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Bir süredir ekranlarda olmayan Yaşar Alptekin, 2. Sayfa programının canlı yayınında vasiyetini açıkladı. Geçtiğimiz sene eşini kaybeden Alptekin, "Kitaplarım kızıma kalacak, torunlarımın bahçede zaman geçirebilmesi için evimin satılmasını istemiyorum" dedi. Alptekin, planladığı cenaze töreninden de bahsetti.

21 yıl sonra ikinci kez evlendiği Nilgün Altınyay'ı geçtiğimiz sene kaybeden Yaşar Alptekin, bugün TV8 ekranında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Rahmetli eşinden bahsederken gözyaşlarına hakim olmayan Alptekin, hazırladığı vasiyetini açıkladı.

VASİYETİNİ BİR BİR ANLATTI

Bir süre önce vasiyetini hazırladığını söyleyen Yaşar Alptekin, "Vasiyetimi yazdım. Kızıma; kütüphanemdeki kitaplar, tespih koleksiyonum, kıyafetlerim nereye gidecek belirttim. Satılması kesinlikle yasak olan şeyler var, 'Bunları satma' dedim. Evim satılmayacak bahçede torunlarım için ağaçlar yetiştirdim. Torunlarım orada meyve yerken 'dedemden Allah razı olsun' desinler. Cenaze programı da hazırladım, duasından emin olduğum insanların isimlerini verdim. Yardım derneğiyle Suriye'ye giderken hazırladım hepsini" dedi.

Cenaze programını hazırlayan Yaşar Alptekin, vasiyetini de açıkladı

EŞİNDEN BAHSEDERKEN DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Vefat eden eşinden bahseden Yaşar Alptekin, sunucunun "Keşke ayrılmasaydık diyor musunuz?" sorusu üzerine "Bizim bunları yaşamamız gerekiyordu. Bunları yaşadıktan sonra daha da olgunlaştık. Kalfalık döneminde birbirimize kavuştuk ustalık dönemine gelince de hayatını kaybetti. En azından son günlerini güzel yaşadı" dedi. Eşiyle eski günleri tekrar yaşamak istediğini söyleyen Alptekin, canlı yayında eşiyle şarkısını duyunca duygusal anlar yaşadı.

Cenaze programını hazırlayan Yaşar Alptekin, vasiyetini de açıkladı

Cenaze programını hazırlayan Yaşar Alptekin, vasiyetini de açıkladı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yaşar Alptekin, Tv8, Magazin, Haberler

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