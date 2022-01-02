Cemreler ne zaman düşer 2022? 1. 2. ve 3. cemre ne zaman düşecek? Bu yıl cemreler hangi ay düşer? 2022 cemre düşüş tarihleri!

TDK sözlükte "Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi." anlamına gelen cemrelerin düşüş tarihleri ve günleri merak ediliyor. Peki, Cemreler ne zaman düşecektir? Cemre hangi günler düşer? 1. cemre ne zaman düşer? 1. cemre ne zaman düşer? 3. cemre ne zaman düşer? İşte tarihleri...

CEMRE NEDİR?

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelecek taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.

Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hali olduğu söylenebilir. İlk cemre 20 Şubatta havaya ve yedişer gün arayla da toprağa ve suya düşer. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.

Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son Çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası", uygulamasını ifade eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir. Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle bağlantılıdır. Celal Beydili'ne göre; bazı sözlüklerde gösterildiği gibi, Arap dilinden geldiğini söylemek doğru değildir.

TDK'YA GÖRE CEMRE NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Arapça'dan geçen Cemre kelimesi "Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi." anlamına gelmektedir.

TDK cemre anlamı : Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi.

CEMRELER NE ZAMAN DÜŞECEK 2022?

Cemreler toplam 3 tanedir. Cemreler birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşmektedir.

2022 Cemrelerin düşüş tarihleri şu şekilde:

Birinci Cemre düşüş tarihi : 19-20 Şubat 2022

19-20 Şubat 2022 İkinci Cemre düşüş tarihi : 26-27 Şubat 2022

26-27 Şubat 2022 Üçüncü Cemre düşüş tarihi : 5-6 Mart 2022

GÜN GÜN CEMRE DÜŞÜŞ TARİHLERİ

Cemreler genellikle Şubat ayının sonlarına doğru düşmektedir. Tahminen düşüş günleri şöyle:

1. Cemre düşüş tarihi ve günleri : 19-20 Şubat (Cumartesi-Pazar)

19-20 Şubat (Cumartesi-Pazar) 2. Cemre düşüş tarihi ve günleri : 26-27 Şubat (Cumartesi-Pazar)

26-27 Şubat (Cumartesi-Pazar) 3. Cemre düşüş tarihi ve günleri : 5-6 Mart (Cumartesi-Pazar)

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