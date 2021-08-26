Cemile koronavirüsten öldü, karnındaki bebeği ameliyatla alındı
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Cemile koronavirüsten öldü, karnındaki bebeği ameliyatla alındı

Cemile koronavirüsten öldü, karnındaki bebeği ameliyatla alındı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Güncel

ORDU'da, 6 aylık hamile Cemile Filar (23), koronavirüsten yaşamını yitirdi, hayata tutunan bebeği ise kuvöze alındı.

ORDU'da, 6 aylık hamile Cemile Filar (23), koronavirüsten yaşamını yitirdi, hayata tutunan bebeği ise kuvöze alındı.

Uzman çavuş olan eşiyle birlikte, İstanbul'dan tatil için memleketi Ordu'nun Kabataş ilçesine gelen 6 aylık hamile Cemile Filar, geçen hafta perşembe günü evde rahatsızlanınca Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Covid-19 şüphesiyle hastaneye yatırılan Cemile Filar'ın test sonucu pozitif çıktı. Filar, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine önce Çorum'a, ardından da Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Filar, yapılan tüm müdahalelere rağmen, dün sabaha karşı hayatını kaybetti. Filar'ın bebeği ise ameliyatla alınıp kuvöze kondu.Filar'ın cenazesi, yakınları tarafından, Ankara Şehir Hastanesi'nin morgundan alınıp Kabataş ilçesi Yeniceli Mahallesi'ne getirildi. Cemile Filar, burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak

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