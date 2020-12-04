Cemal Hünal kimdir? Issız Adam Cemal Hünal kimdir? Cemal Hünal Survivor 2021'e mi katılıyor?
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Cemal Hünal kimdir? Issız Adam Cemal Hünal kimdir? Cemal Hünal Survivor 2021'e mi katılıyor?

04.12.2020 14:24 | Son Güncelleme: 04.12.2020 14:28
Cemal Hünal kimdir? Issız Adam Cemal Hünal kimdir? Cemal Hünal Survivor 2021'e mi katılıyor?

Başarılı oyunculuk hayatı ve özel hayatı ile gündeme gelen isimlerden biri olan Cemal Hünal'ın Survivor 2021'e katılacağına dair bazı bilgiler ortaya atıldı. Bunun üzerine vatandaşlar Cemal Hünal kimdir? Issız Adam Cemal Hünal kimdir? Cemal Hünal Survivor 2021'e mi katılıyor? gibi soruların cevaplarını merak etti. Cemal Hünal film ve dizileri...

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile Survivor 2021'de yarışacak olan ilk ismi açıkladı. Acun Ilıcalı paylaşımında Cemal Hünal'ın Issız Adam filmindeki bir karesini paylaşarak Issız Adam, Issız Ada notunu düştü. Bu paylaşımın ardından vatandaşlar Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında, aslen nereli sorularına yanıt aramaya başladı.

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

Cemal Hünal, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul Maçka Teşvikiye'de doğmuştur.

Çocukluğu Maçka'da, dedesinin yaptığı ve kendi adını verdiği bir apartmanda geçti, Cemal Hünal Apartmanı'nda. Kerem adında bir erkek kardeşi var. Babası eki sanayicilerden Atilla Hünal'dır. Annesinin adı Vicki Hünal.

İstanbul'da Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından 17 yaşındayken 1993 yılında İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Ardından Los Angeles Ucla Extension'da, Santa Monica Collage'da ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Üniversite hayatı boyunca da mutfaklarda çalıştı. Bulaşıkçılık, aşçılık, barmenlik yaptı. En son Los Angeles'da senaryo analistliği yaptı.

Cemal Hünal kimdir? Issız Adam Cemal Hünal kimdir? Cemal Hünal Survivor 2021'e mi katılıyor?

2007 yılında "Ulak" filmi ile başladığı sinema kariyerinde, 2008 yılında çekilen "Issız Adam" filmiyle tanındı. 2007, 2009 yılları arasında Antakya'da çekilen "Asi" dizisinde oynadı. Antakya'da atları köpekleri olan bir köy evi var.

Nişantaşı'nda "Zazie"adında İtalyan restoranı ve İstanbul Adalarda Sedef Adasında "Port Sedef" adıyla bir beach club tarzında işletmesi var.

Daha önce Los Angelesyaşındayken evlenip 2004 yılında 28 yaşındayken de boşanmış .

Cemal Hünal, Lale Cangal ile 18 Eylül 2011 tarihinde evlendi.

Rol aldığı tiyatro oyunları

- 2' si 1 Arada: Ahmet Kazanbal - Gate Sahne Sanatları 2015

Öfke (oyun) : John Osborne - Tiyatro Arı - 2012

Aşk Kokusu : Neil Simon - Tiyatro Şenay - 2010

Rol aldığı diziler

Asi ( 2007-2009) - Kerim

Kış Masalı (2009) - Ali Murat

Adanalı (2010) - Alex

Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat

Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol

Tatar Ramazan (dizi) (2013) - Rüstem Sinan

Paramparça (2014) - Alper

CEMAL HÜNAL FİLMLERİ

Kırmızı (2015) - Umut

Günce (2013) - Cengiz

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert

Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur

Ayaz (2012) - Şahin

Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert

Peşpeşe - (2010) - Bora

Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper

Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim

Cemal Hünal kimdir? Issız Adam Cemal Hünal kimdir? Cemal Hünal Survivor 2021'e mi katılıyor?

CEMAL HÜNAL SURVIVOR 2021'E Mİ KATILIYOR?

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile Survivor 2021'de yarışacak olan ilk ismi açıkladı. Acun Ilıcalı paylaşımında Cemal Hünal'ın Issız Adam filmindeki bir karesini paylaşarak Issız Adam, Issız Ada notunu düştü. Bu paylaşımın ardından vatandaşlar Cemal Hünal'ın Survivor'a katılacağını düşündü. Resmi bir açıklama ise henüz gelmedi.

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