Cem Yılmaz, yeni projesi Erşan Kuneri'den ilk fotoğrafı paylaştı
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Cem Yılmaz, yeni projesi Erşan Kuneri'den ilk fotoğrafı paylaştı

Haberler.com / Bilal Çığrım - Haberler | Magazin

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, dijital bir platformda yayınlanacak olan yeni dizisi Erşan Kuneri'den ilk fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

İlk olarak Gora filminde gördüğümüz, cinsel içerikli filmler çeken Erşan Kuneri karakteri Cem Yılmaz'ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı bir karakter olarak biliniyor. Yakın zamanda seyircisi ile buluşacak olan Erşan Kuneri'nin nasıl bir görünüme sahip olacağı merak konusu olurken, ünlü komedyen Yılmaz, sosyal medya paylaşımı ile bu soruya cevap vermiş oldu.

FOTOĞRAF YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Cem Yılmaz hayranlarının merakla beklediği projenin net yayın tarihi bilinmezken, Yılmaz'ın paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Cem Yılmaz'ın paylaştığı fotoğraf;

Cem Yılmaz, yeni projesi Erşan Kuneri'den ilk fotoğrafı paylaştı
Cem Yılmaz, yeni projesi Erşan Kuneri'den ilk fotoğrafı paylaştı
Bilal Çığrım
Haberler.com
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Cem Yılmaz, yeni projesi Erşan Kuneri'den ilk fotoğrafı paylaştı - Haberler Magazin
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