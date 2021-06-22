Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'dan çok konuşulacak sözler: Evlilik şart değil

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu'nun bir dergiye verdiği röportajdaki ifadeleri dikkat çekti. Yağtu, aşk yaşayan iki kişinin evliliğinin şart olmadığını belirterek, "Birbirini sevenlerin evlenmesi şart değil" dedi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'la 20 ay evli kalan ve bu evlilikten Kemal adında oğlu olan Ahu Yağtu, bir dergiye verdiği söyleşide evlilik hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Birbirinden güzel pozlar çektiren ve çarpıcı açıklamalarda bulunan Yağtu, çok konuşulacak değerlendirmelerde bulundu.

"İLLE EŞ OLMALARINA GEREK YOK"

2000-2005 arasında Doğan Akçura, 2012-2013'te de Cem Yılmaz ile evlilik yaşayan Ahu Yağtu, "Birbirini seven iki insanın illa evlenmesi gerekmiyor. Birlikte yaşayıp bir ömrü geçirebilirler. Birbirlerine arkadaş olmaları için illa eş olmalarına gerek yok bence" dedi.

DERİN DEKOLTESİ DİKKAT ÇEKTİ

Yağtu, derin göğüs dekolteli beyaz takımıyla dergi için verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Yağtu'nun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni gelirken, takipçilerinden de övgü dolu yorumlar aldı.

Ahu Yağtu'nun dergiye verdiği pozlar şu şekilde: