Cem Yılmaz, davalık olduğu Orhan Kural'ın ölümünün ardından taziye mesajı yayınladı

Cem Yılmaz, sürekli kendisine açtığı davalarla gündeme gelen Prof. Dr. Orhan Kural'ın hayatını kaybetmesinin ardından Twitter hesabından "Yıllardır aramız pek iyi olmasa da ölümüne çok üzüldüm" diyerek paylaşım yaptı.

Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüs nedeniyle 28 Kasım'da kaldırıldığı 9 Aralık'tan beri de yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

"HUZUR İÇİNDE YATSIN"

Sürekli Cem Yılmaz'a dava açan Kural'ın ölümünün ardından ünlü komedyenden paylaşım gecikmedi. Twitter hesabından paylaşım yapan Cem Yılmaz, 70 yaşında hayatını kaybeden Kural için "Yıllardır aramız pek iyi olmasa da Orhan Kural'a çok üzüldüm. Huzur içinde yatsın sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Ünlü profesör, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından hastane odasından paylaşım yaparak "Doktorlar, hemşireler, sağlık ekipleri benimle çok güzel ilgileniyorlar. Hepsine ve güzel dilekleriniz için sizlere teşekkür ederim. Sağlıklı günlerde, nice mutlu coğrafyalarda görüşmek üzere, sevgiyle kalın" ifadelerini kullanmıştı.

Orhan Kural, ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz'a 'sigaraya özendiriyor' iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş ve ikili davalık olmuştu.