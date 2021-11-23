Cem Yılmaz'dan Metin Akpınar'ın "Aktör kumaşı zayıf" sözlerine yanıt: Beni sahnede izlesin - Haberler Magazin
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Cem Yılmaz'dan Metin Akpınar'ın "Aktör kumaşı zayıf" sözlerine yanıt: Beni sahnede izlesin

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Cem Yılmaz'dan Metin Akpınar'ın

Komedyen Cem Yılmaz, katıldığı programda kendisi için "Çok zeki çocuk, mükemmel işler yapıyor. Ama aktör kumaşı zayıf" diyen Metin Akpınar'a sosyal medya hesabından cevap vererek "Her işini pür dikkat izledim. Bir gün o da beni sahnede izlerse çok mutlu olurum" dedi.

Haber Global'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Metin Akpınar oldu. Usta sanatçı, canlı yayında Cem Yılmaz'la ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

"CEM MÜKEMMEL İŞLER YAPIYOR AMA AKTÖR KUMAŞI ZAYIF"

Türkiye'deki stand-upçılarla ilgili konuşan Metin Akpınar, "Zeki çok belki ama iyi konuşan yok. Cem Yılmaz da dahil. Çok beğeniyorum. Çok zeki çocuk, mükemmel işler yapıyor. Ama aktör kumaşı zayıf. Olmak zorunda değil. Stand-up'da aktörlük gerekmiyor. Ama iyi konuşmak, tonlama da daha büyük başarılar bekliyor insan" dedi.

CEM YILMAZ'DAN CEVAP GELDİ

Twitter hesabından paylaşım yapan Cem Yılmaz da kendisiyle ilgili konuşan Metin Akpınar'a cevap verdi. Yılmaz açıklamasında "Kıymetlibüyüğümüz Metin Akpınar beni bir söyleşisinde değerlendirmiş. Sağ olsun, teşekkür ederim. 6 yaşındayken ilk izlediğim performans Devekuşu Kabarenin 'İnsanlığın Lüzumu Yok' oyunuydu. Her işini pür dikkat izledim. Bir gün O dabeni sahnede izlerse çok mutlu olurum" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz'dan Metin Akpınar'ın 'Aktör kumaşı zayıf' sözlerine yanıt: Beni sahnede izlesin

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Ecem Altan
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