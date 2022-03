Cem Yılmaz'dan akaryakıt ve yağ fiyatlarına imalı paylaşım! Bakanlara göndermede bulundu

Türkiye'de akaryakıt ve ayçiçek yağlarına gelen zamlar gündemde yerini koruyor. Geçen hafta 3 kez zamlanan akaryakıta, bugün bir kez daha zam geldi. Böylece benzinin litresi 19 lirayı, motorinin litresi ise 21 lirayı aştı. Öte yandan ayçiçek yağlarının fiyatı ise 200 lirayı geçti.

3 BAKAN DA İDDİALARI YALANLADI

Sosyal medyada ortaya çıkan yeterli stok bulunmadığı iddiaları ise vatandaşları marketlere akın ettirdi, uzun kuyruklar oluşturdu. Durumla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, stokların bittiği iddialarını yalanlayarak, bu tür iddiaların insanları marketlere dökmek için bilinçli bir şekilde çıkarıldığını söyledi.

CEM YILMAZ'DAN İMALI PAYLAŞIM

Konuyla ilgili sosyal medyadaki tartışmalara ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz da katıldı. Üç bakanın da açıklamalarına göndermede bulunan Yılmaz, "Akaryakıt zammı vs. gibi şeyler duyuyorum etrafta! Kesinlikle katılmıyorum… Ben bu tip söylemlerin karşısındayım. Tamamen sosyal medyada uydurulan bir şey, her dolmuşa gelmeyin! Eğer el ele verirsek her zorluğu atlatırız. Yeter ki el ele verelim" ifadelerini kullandı.

CEM YILMAZ: SANATÇILAR DA SANATINI YAPSIN

Bir sonraki paylaşımında ise Yılmaz, "Sanatçılar da sanatını yapsın! Bitti gitti. Artık bunları öğrenin yahu! Kaç kere söylendi yani bunlar! Bazen gerçekten insanları anlayamıyorum. Lütfen el ele verelim artık" dedi.