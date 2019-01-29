Cem Özer Kendisini Oyundan Atan Sinan Çetin'e Ateş Püskürdü

Film setinde yaşadığı talihsiz kaza sonrası ayağı kırılan Cem Özer tedavi gördüğü hastanede kötüleşmiş ve yoğun bakıma alınmıştı. 42 gün hastanede yatan Özer, hastaneden çıktıktan sonra yapımcısı Sinan Çetin'e sitem ederek hastane masraflarını ödemesini istedi. Ancak Çetin'in bunu kabul etmemesiyle ikilinin arası iyice gerildi.

"SİNAN ÇETİN'İN HASTANE MASRAFLARINI ÖDEMESİ GEREK"

Oyuncu Cem Özer, taburcu olduktan sonra filmin yapımcısı Sinan Çetin için "Benim kalbim kırık, gönlümü alması gerek. Hastane masraflarını ödemesi gerek." dedi.

"42 GÜNLÜK HASTANE MASRAFLARINI ÖDEMEYEMEYİZ"

Konu hakkında 2. Sayfa programına özel açıklama yapan Sinan Çetin, Hastane masrafları için elimizden geleni yapacağız. Bilmiyorum, nedir o masraflar… Bize yansıyan masraflar kırık, çıkıktan dolayı olan masraflar değil onun hastanede 42 gün yatmasından doğan masraflar. Biz o kadarını karşılayamayız. Kırık, çıkıktan doğan her türlü masrafları karşılayacağız. Biz çok mağdur olduk. 42 gün set bekledi. Cem Özer filmde devam etmeyecek.Hakkımızda yalan söylemeseydi devam ederdi ama artık etmeyeceğiz. Bir sözleşme imzaladık, sözleşmeyi biz feshi ediyoruz, kendisini oyundan atıyoruz." dedi.

"ÇUKURA KENDİ İSTEĞİMLE ATLADIM"

Sinan Çetin'in açıklamalarına sinirlenen Cem Özer, programa telefonla bağlanarak şöyle konuştu: "Benim için güzel şeyler de söylemiş sağ olsun. Kendisi iyi bir yönetmendir, onun aleyhinde bir şey söylemedim. Ama ben yalan söylemiyorum 'Beni çukura attılar demedim ki' tabii ki çukura ben atladım. Orada bir dublör vardı da durun 'dublör atlamasın, ben atlayayım' da demedim ki.

"HİÇBİR ÖNLEM ALINMADI"

Ama bana kimse de atlama, 'sen atlarsın ben çekmem' demedi ki, hiçbir önlem alınmadı ki. Bir şey rica ettim, 'çukurun üstünü aç, ben atlayacağım yeri göreyim. Çukurun içine karton üstüne de minder koyu' dedim. Sadece 5 cm minder koydular, üstünü de açmadılar ben atladığım yeri görmedim. Sinan'ın çalışma şartlarını herkes bilir sürekli 'çabuk, çabuk' deyip ortada dolaşır. İnsanda bir psikolojik suçluluk hissettirir.

"HASTANE MASRAFINI 79 BİN TL'DEN 40'A İNDİRTTİK"

Mahkeme başvuracağım, ben kırık, çıkığın masrafını talep ediyorum. Başka bir şey istemiyorum.Doktor arkadaşımdı, tutan paranın %50'sini indirttim. 79 bin TL 'idi 40'a indirttik. Sinan'lar bize 6 bin TL teklif etti. Benim ayağım içinde 8 bin TL'lik vida var zaten!

"SİNAN ÇETİN MARKASI 40 BİN LİRAYMIŞ"

Sinan Çetin markası 40 bin liraymış demek ki. Bir de hastaneyi ödeyemeyiz diyor. Sinan bu filmi Kültür Bakanlığı'ndan aldığı parayla, babasından kalan emekli parasıyla yapıyor… Durumu kötü bir yapımcı yazık!

"SONUNA KADAR HAKKIMI SAVUNACAĞIM"

Hekimler bilir, kırık çıkıkta emboli atması en yüksek durumdur. Ben bu durumdan dolayı 42 gün yattım. Sinan Çetin'in elini vicdanına koyup düşünmesi lazım. Sette önlem var mıydı? Sinan Çetin bugüne kadar konuşmadı, konuşmadı. Bugün mü konuştu? Her şeyini düzenledi, adamlarını buldu şimdi mi konuşmak aklıma geldi?'Cem abi boşuna uğraşma' diyorlar. Ben sonuna kadar hakkımı savunacağım.