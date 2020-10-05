Çıplak pozları ifşa olan Cem Özer, eşiyle birlikte kamera karşısına geçip özür diledi

Cem Özer, bir kadın takipçisiyle sosyal medya özerinden yaptığı görüntülü görüşmelerin ifşa olması üzerine eşi Pınar Dura'yla beraber kameraların karşısına geçti. Özer eşinden özür dilerken, karısı da yaşananları "Minik bir beraberlik" olarak değerlendirdi.

2017 yılında Pınar Dura ile dünyaevine giren Cem Özer, bir kadın takipçisiyle sosyal medya özerinden yaptığı görüntülü görüşmelerin ortaya çıkması üzerine karısı ile beraber bir açıklama yaptı.

"Bizim ayrı olduğumuz bir dönemde yaşanmış bir hikayedir. Bu konudan Şimdi de sizlerin haberi oldu. Bu kişinin iyi niyetli olmadığı belli bu kişinin. Biz aramızda bu konuyu çözdük. Bütün kamuoyuna duyururuz" diye mesaj yazan Cem Özer, eşi Dura ile birlikte görüntülü açıklama yaptı.

ÖZER, EŞİYLE BERABER KAMERALARIN KARŞISINA GEÇTİ

Cem Özer, karısı ile yaptığı açıklamada, "Evet bir hata ettim, karım varken böyle bir şey yapmamam gerekiyordu. Normal dönemimizde değil sıkıntılı bir dönemimizdeydik. Bazen insan sıkıntılı dönemlerinde ne yapacağını bilemiyor. Bizim ayrı olduğumuz bir dönemde yaşanmış bir hikayedir" dedi.

"MİNİK BİR BERABERLİK"

Cem Özer'in konuştuğu sırada söze giren Pınar Dura ise "Biz yaklaşık 9 senedir beraberiz, 3 senedir de evliyiz. Biz de küslükler, minik ayrılıklar yaşayabiliriz. Bizim aramızda minik bir ayrılık geçmişti. O sırada Cem 'bekarken' Almanya'da bu kadınla minik bir beraberliği olmuş" diye konuştu.

"SANA BİR CEZA KESECEĞİZ"

Ardından Cem Özer, "O bizim sıkıntı yaşadığımız dönemde bu kadının ısrarlarına dayanamayıp bir hata ettim. Sebebi de ortaya çıktı. Bir menfaat elde etmek üzere yapılmış. Bir aracıyla arandım ben 'sana bir ceza keseceğiz' dediler. Canım karımdan özür diliyorum. Gerçekten yaptığım bir hataydı. Ona teşekkür ediyorum benim yanımda, beni anladı" ifadelerini kullandı.





"UYGUN OLMAYAN FOTOĞRAFLAR ATIP SAPIKÇA KONUŞTU"

Cem Özer'le olan konuşmalarını ifşa eden Almanya'da yaşayan kadın, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına şunları anlattı: "Ben Almanya'da yaşayan bir gurbetçiyim. Bir ünlü tarafından tacize uğradım. Uygun olmayan resimler, fotoğraflar ve videolar atıldı. Bu Türkiye'nin ilk showmani ve evli bir insan. Monica Belluci'ye benziyorsunuz diyerek arkadaşlık kurmaya çalıştı. Uygun olmayan resimler attı ve sapık sapık konuşmalar yaptı. Ben de bunu başka kadınlara yapmasın diye konuşmaya karar verdim. Başka kadınlara da yaptığını düşünüyorum. O yüzden bu sapıklığı kamuoyuna bildirmek istiyorum."

"SOSYAL MEDYADAN SEVİŞMEYE BAŞLADIK"

Almanya'da yaşayan kadının Seren Serengil'e ulaşmasının ardından ifşa olan Cem Özer, takipçisiyle 11 yıl önce bir Almanya turnesinde tanıştığını söylerken taciz iddialarını kesin bir dille yalanladı. Sözlerine devam eden Özer, telefonla bağlandığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı: "Bundan 11 sene önce Almanya turnesinde bir geceliğine bu kadınla birlikte olduk. Sonra başka bir şehre gittim. Bundan 6-7 sene önce bu kadın sosyal medyadan tekrar beni buldu. Tekrar benimle flörtleşmeye başladı. Sosyal medyadan sevişmeye başladık."

"35 DAKİKA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTUK"

Bu kadının evli olduğunu öğrenince görüşmeyi kestim. Beni aramaya başlayınca her yerden engelledim. Pandemi döneminde beni yeniden yalvar yakar sosyal medyadan aradı. 35 dakika canlı görüşme var. Kendisini taciz ettiğini düşündüğü bir insanla neden 35 dakika kameralı görüşür?"

"KUMPASA DÜŞTÜM KARIMDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Hakkındaki taciz iddialarını kesin bir dille yalanlayan oyuncu, karısından da özür diledi. Şantaj edildiğini ileri süren Özer, "Bu görüntü ve konuşmaları benden para kopartmak için yaptığını düşünüyorum. Ben böyle bir kumpasa geldiğim için karımdan özür diliyorum. Bu durum benim karımla olan özel ilişkim beni affeder ya da affetmez. O kısım beni ilgilendiriyor " diye konuştu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Cem Özer cephesinden daha sonra gelen açıklamada ise, görüntüleri kaydeden şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi:

"Sayın Cem Özer ile ilgili bugün itibari ile basına da yansıyan, Şüpheli şahısların kendisi aleyhine ve Yasaya aykırı şekilde kişisel verilerinin ve görüntülerini kaydederek işledikleri suç konusuna istinaden yayın yasağı ve erişimin engellenmesi başvuruları ivedilikle gerçekleştirilmekte olup bilhassa bu görüntülere ilişkin şantaj ve tehdit fiillerinde bulunan organize suç çetesi şekilde hareket eden kötü niyetli şahıslar aleyhine de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde vekilleri aracılığı ile suç duyurusunda bulunulmaktadır.

Sayın Basın Mensuplarımızdan da suç konusu durumu desteklememek ve şüphelilerin amacına hizmet etmiş olmamak adına, gerek ailevi gerekse de mesleki önceliklerini koruyarak Sayın Cem Özer ile iş birliği içinde olmalarını ve hassasiyetle yaklaşmalarını rica ederiz."