Cem Özer'den şaşırtan lahmacun ve ayran çıkışı!
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Cem Özer'den şaşırtan lahmacun ve ayran çıkışı!

Cem Özer'den şaşırtan lahmacun ve ayran çıkışı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Cem Özer, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Üç yıldır Bodrum'da beach işleten ünlü oyuncu, astronomik tatil fiyatlarının mal sahiplerinden kaynaklandığını söyleyip, "Mal sahipleri fırsatçılık yapıyor, fiyatlar o yüzden yüksek. İnsanlar bir lahmacun ve bir ayrana dünyanın paralarını vermesinler" diye konuştu. İşte Özer'in çarpıcı açıklamaları...

Sezonu açmak için Bodrum'a gideceğini anlatan Cem Özer, birkaç yıla tamamıyla ünlü tatil beldesine yerleşmeyi planladığını anlatıp şöyle konuştu:

"BODRUM'A YERLEŞECEĞİM"

"Eşimle bakım için Nişantaşı'na geldik. Yarın Bodrum'a gidiyoruz. Yazın oradayım. Benim Akyarlar'da plajım var. İyi bir ekiple çalışıyorum. Yarı Bodrumlu oldum ama inşallah yakında tam Bodrumlu olurum. Bir süre sonra oraya yerleşeceğim."

"İNSANLAR İSTANBUL'DAN KAÇIYOR"

İstanbul'un artık çok kalabalık olduğunu söyleyip trafikten dert yanan Özer, Bodrum'da işlettiği plajın lüks değil erişilebilir olduğunu sözlerine ekleyip, "İstanbul'dan kaçılıyor artık, hem maddi olarak hem de fiziki olarak yaşanacak bir şehir değil. 20 kişilik tekneye 120 kişi binmiş gibi düşünün... İstanbul şu an böyle... İnsanlar batmak üzere. Caddebostan'dan buraya neredeyse iki saatte geldik. Tabii Bodrum'da yazın kalabalık ama kışın keyifli. Bir de ben Bodrum'un o moda yerlerinde değilim, Akyarlar Akçabük köyündeyim. Bizimkisi ulaşılabilir ve mütevazı bir yer" diye konuştu.

"MAL SAHİPLERİNDEN KAYNAKLANIYOR"

Özer, birkaç senedir Bodrum'daki astronomik tatil fiyatlarıyla ilgili şikayetlerin hatırlatılmasıyla, bu durumun mal sahiplerinden kaynaklandığını ifade edip sözlerini şöyle sürdürdü: "O yüzden her sene el değiştiriyor mekanlar, bu yukarıdan mal sahibinden başlayan bir fırsatçılık! Adam diyor ki; 'Burada kıymetli yerim var, bu kirayı veren gelsin' diyor. Düşünmüyor ki bu adam ne satacak da sana bu kirayı verecek? Bir ayran ve bir lahmacuna dünya paraları vermesinler..."

Cem Özer'den şaşırtan lahmacun ve ayran çıkışı!
Cem Özer'den şaşırtan lahmacun ve ayran çıkışı!

Kaynak: Snob Magazin

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