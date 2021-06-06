Cem İdiz kimdir? Nurseli İdiz'in eski eşi Cem İdiz kaç yaşında, aslen nerelidir?

Son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer alan ve 1977-78 yıllarında Ankara'daki öğrenimine ara vererek Lahey'deki Hollanda Kraliyet Konservatuvarı'na giren Cem İdiz, 1978 yılında "1 Mayıs 1977'ye Ağıt" adlı senfonik şiiri Hollanda Kraliyet Konservatuvarı Orkestrası tarafından ilk kez seslendirildi. Peki Cem İdiz kimdir? Nurseli İdiz'in eski eşi Cem İdiz kaç yaşında, aslen nerelidir?

Son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer alan ve 1977-78 yıllarında Ankara'daki öğrenimine ara vererek Lahey'deki Hollanda Kraliyet Konservatuvarı'na giren Cem İdiz, 1978 yılında "1 Mayıs 1977'ye Ağıt" adlı senfonik şiiri Hollanda Kraliyet Konservatuvarı Orkestrası tarafından ilk kez seslendirildi. Peki Cem İdiz kimdir? Nurseli İdiz'in eski eşi Cem İdiz kaç yaşında, aslen nerelidir?

CEM İDİZ KİMDİR?

Cem İdiz 19 Mart 1959 yılında, Ankara'da doğan Türk müzisyen, 1970'te Ankara Devlet Konservatuvarı viyolonsel bölümünü kazandı. Henüz bu bölümde öğrenimi sürerken 1974'te Muammer Sun ve Adnan Saygun'un yönlendirmesiyle konservatuvar kompozisyon bölümüne geçti. Muammer Sun ile Armoni, Ercivan Saydam ile kontrpuan ve füg, Mithat Fenmen ile partisyon okuma ve çalma, Ferit Tüzün ile müzikal analiz ve Kemal İlerici ile Türk Müziği Armonisi çalıştı. 1977-78 yıllarında Ankara'daki öğrenimine ara vererek Lahey'deki Hollanda Kraliyet Konservatuvarı'na giren besteci, Peter Schat'tan kompozisyon, Louis Andriessen'den çağdaş müzik formları dersleri aldı.

1978 yılında "1 Mayıs 1977'ye Ağıt" adlı senfonik şiiri Hollanda Kraliyet Konservatuvarı Orkestrası tarafından ilk kez seslendirildi.

Hollanda Dönüşü M.S.Ü. İstanbul Devlet Konservatuvarı'nı Cengiz Tanç'ın öğrencisi olarak bitiren İdiz, İlhan Usmanbaş, Bülent Tarcan, Cevad Memduh Altar ile çalışarak, bestelediği senfoni ve Dimitri Şostakoviç üzerine hazırladığı tez ile yüksek lisansını tamamladı ve okulda öğretim elemanı olarak göreve başladı. Müzik Teorisi, solfej, ileri solfej, armoni, çalgı bilgisi ve müzik tarihi dersleri verdi.

"Müzik ve Sahne Sanatları Dergisi"nin çıkmasına öncülük eden sanatçı, "Bilim ve Sanat" dergisi yazı kurulu üyeliğinde de bulundu.

1993 yılında konservatuvardaki görevinden istifa eden İdiz, bağımsız besteci olarak çalışmıştır. Aynı yıl askerliğini Burdur'da yapmıştır. Orkestra ve oda müziği eserlerinin yanı sıra çok sayıda tiyatro ve film müziği besteleyen sanatçının çeşitli araştırma, inceleme yazıları yayımlanmıştır.

1983 yılında Nurseli İdiz ile evlenmiştir.1985 yılında Nurseli İdiz ile olan beraberliğinden Canan Elif adlarında bir kızları vardır. 1999 yılında Nurseli İdiz ile 16 yıllık evlilikleri sona ermiştir.

YAPITLARI

Bale

Sisifos (Sisyphos) Efsanesi, 1986

Atçalı Kel Memet, 2001

Töre, 2008

Çakırcalı Mehmet Efe, 2010

Orkestra

1 Mayıs 1977'ye Ağıt, 1977

Prelüd ve Füg (Yaylı çalgılar orkestrası için), 1982

1.Senfoni, 1985

Bamsı Beyrek (Bir Dede Korkut Masalı için süit), 1989

Bir Depremin Ardından Ağıt (Yaylı çalgılar orkestrası için), 2000

Şan ve piyano

Pir Sultan Abdal (tenor, bas,piyano için), 1981

Orhan Veli Şarkıları (bariton, piyano için), 1989

Nazım Hikmet Şarkıları (soprano, tenor, bas, piyano için), 2002

Solo çalgı

Tema ve 12 Varyasyon (piyano için), 1983

Monolog (solo keman için), 1984

Sonat (piyano için), 1987

Prelüd ve Füg (piyano için), 2005

Savaşa Ağıt (piyano için), 2006

Oda Müziği

Yaylı Çalgılar Kuarteti, 1981

Beşli (üfleme çalgılar ve piyano için), 1984

Sekizli (üfleme çalgılar, vurma ve piyano için), 1985

Diyalog (iki keman için), 1986

Tiyatro müzikleri

Yaşasın Edebiyat, Orhan Veli - Sait Faik, 1980

Barış, Aristofanes, Yücel Erten, 1981

Ah Şu Gençler, Turgut Özakman, 1982

Kanlı Nigar, Sadık Şendil, 1983

Bir Şehnaz Oyun, Turgut Özakman, 1984

Lysistrata, Aristofanes, 1985

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Haldun Taner, 1986

Bir Ceza Avukatının Anıları, Faruk Erem, 1987

Yunus Diye Göründüm, Nihat Asyalı, 1988

Salpa, Yılmaz Güney, 1989

Yedi Kadın, Barbara Scottenfiled/Sevgi Sanlı,1992

Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını, Güngör Dilmen, 1993

Cahide, Nezihe Araz, 1997

Külhanbeyi Operası, Ülkü Ayvaz, 1999

Carmela ve Paolino, Angelo Savelli, 2000

Aynaroz Kadısı, Musahipzade Celal, 2001

Kuvay-ı Milliye Destanı, Nâzım Hikmet, 2002

Hoş geldin Amerika, Haluk Işık, 2004

Gol Kralı Sait Hopsait, Aziz Nesin, 2005

Kadınlar,Savaş,Oyun, Thomas Brasch, 2005

Ceza Kanunu, Ahmet Nuri Sekizinci-Yılmaz Öğüt, 2009

Düşmanla Sevişenler, Ender Çakmak, 2009

İstanbul Efendisi, Musahipzade Celal, 2009

Anam Bacım Avradım, İnanç Yılan, 2009

Şili'de Av, Orhan Asena, 2010

Çok Bilen Çok Yanılır, Recaizade Mahmut Ekrem, 2010

Rab Şeytana Dedi ki, Nihat Asyalı, 2010

Nazım Hikmet'in "Memleketimden İnsan Manzaraları"ndan Onbir Tablo, Nazım Hikmet-Nihat Asyalı, 2010

Kral Übü' ya da nam-ı diğer 'Übü Baba, Alfred Jarry, 2010

Barut Fıçısı, Dejan Dukovski, 2011

Batakhane Güzeli, Erman Canatan, 2011

Film müzikleri

Faize Hücum, Zeki Ökten, 1982

Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe, Yusuf Kurçenli, 1983

Üşütük, 1984

Ölmez Ağacı, Yusuf Kurçenli, 1984

Merdoğlu Ömer Bey, Yusuf Kurçenli, 1986

Türk Mimarisi (belgesel) - TRT, 1987

Ateşböceği, İsmail Güneş, 1987

Sanayi-i Nefise'den Güzel Sanatlar Akademisi'ne (belgesel) - TRT, 1989

Karartma Geceleri, Yusuf Kurçenli, 1990

Çözülmeler, 1994

Böcek, Ümit Elçi, 1995

Naciye'yi Kim Sevmez, 2005

Mavi Gözlü Dev, Biket İlhan, 2007