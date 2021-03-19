Cem Hakko'dan sanat vakfı
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Cem Hakko'dan sanat vakfı

19.03.2021 08:27 | Son Güncelleme: 19.03.2021 08:39
Cem Hakko'dan sanat vakfı

Türkiye'nin ilk kurumsal sanat galerisini 1978'de Ankara'da kuran babası Vitali Hakko'nun izinden giden Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, şimdi vakıflaşarak Vakko'nun sahip olduğu kültürel mirası sürdürülebilir kılacak.

Türkiye'nin ilk kurumsal sanat galerisini 1978'de Ankara'da kuran babası Vitali Hakko'nun izinden giden Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, şimdi vakıflaşarak Vakko'nun sahip olduğu kültürel mirası sürdürülebilir kılacak.

Moda sektörünün, dünyanın geleceği konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini düşünen Hakko, üretim süreçlerinde de sürdürülebilir bir yaklaşıma geçilmesini istemişti.

Vakko'nun kuruluşundan bu yana sanatla, kültürle ve kültürel mirasla olan yakın ilişkisini daha da güçlendirmek için Vakko Foundation'ı hayata geçirmeyi planlayan Cem Hakko, böylece sahip oldukları sanat koleksiyonunun yanı sıra ülkenin ve dünyanın değerli sanatçılarını sanatseverle buluşturarak sanatı ulaşabilir kılacak.

Yeni platform

2012'de konsept mağaza Shopi Go'yu kuran Murat Süter, hızla markalaşmıştı. Süter, şimdi de sanatın yatırım aracından ziyade hayatın bir parçası olarak görülmesi amacıyla Shopi Go Art'ı kurdu.

Shopi Go Art, sınırları zorlayan ve her daim yeninin peşinde bir bakış açısıyla hazırlanan seçkisiyle farkını ortaya koymuş! Çağdaş Türk sanatının daha geniş kitleler tarafından bilinir olmasını hedefleyen oluşum, dijital dünyanın gücünü kullanarak global sanat sahnesinin bir parçası haline gelmek istiyor.

İkinci romanı raflarda

İlk kitabı "Uyanış"ın tüm gelirini Down sendromlu çocuklar için bağışlayan Burcu Keçeci Topuz'un yeni romanı "Nişantaşı Roma Bebek-Biri Kadın Üçü Erkek" raflara çıktı. Bir kadın ve hayatına giren üç erkeğin hikayesini anlatan romanın kapağını ünlü tasarımcı Kemal Molu hazırlamış. Üçüncü kitabını da yıl sonunda çıkaracak olan Topuz, ilk torunu Lila'ya ithafen yazdığı fütüristik masalla bu kez çocuk okuyucuyla buluşacak.

Şilili hayranları adına okul yaptırdı

26 Şubat'ta 29'uncu yaşını kutlayan Demet Özdemir, en güzel hediyeyi Şilili hayranlarından aldı! Güney Amerika'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu, Şilili hayran grubunun kendisine yaptığı jeste inanamadı. Hayranları, aralarında para toplayarak Demet Özdemir adına Kenya'da bir kreş yaptırdı.

"Demet's Kindergarten" adını taşıyan kreş, Afrika'nın küçücük bir köyüne eğitim götürecek. Bu jest karşısında gözleri dolan Özdemir, ilk fırsatta Şilili hayranlarıyla birlikte okulu ziyarete gitmek istiyor. Muhteşem bir hediye bence...

Kaynak: Hürriyet

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