Cem Belevi: Flört ederken şeytan tüyüme güvenirim

? 4 Haziran, İkizler erkeği... Nesi daha zor: Değişken ruh halleri mi, bağlanmakta zorlanmak mı?Aslında en çok, hızlı karar verip, o karara doğru giderken insanların bana yetişememesi zorluyor.

? 4 Haziran, İkizler erkeği... Nesi daha zor: Değişken ruh halleri mi, bağlanmakta zorlanmak mı?

Aslında en çok, hızlı karar verip, o karara doğru giderken insanların bana yetişememesi zorluyor. (Gülüyor)

? Ressam anne, piyanist baba... Hangisine daha çok çektin?

Çöp adam bile çizemediğime göre babama benzediğim aşikar. Kesin, babama daha çok çektim.

? İkisini de çalıyorsun, hangisi daha sensin: Gitar mı, piyano mu?

Keşke gücüm olsa da piyanoyu her yere taşıyabilsem. Her yerde benimle olduğu için gitar diyorum. Hatta bagajımda her zaman bir "acil durum gitarı" bulunur.

? Peki hangisi daha sen değilmişsin: İngiltere David Game College'ta okuduğun ekonomi mi, Brunel Üniversitesi'ndeki uluslararası işletme mi?

Hiçbiri ben değilmişim. Şunu anladım: Gecem, gündüzüm müzik benim.

? Müzisyenliğin yanında oyunculuk da yapıyorsun: Seni hiç tanımayan biri ilk sahnede mi, ekranda mı görmeli?

Unutamaması için görmesi yeterli, nerede olduğu fark etmez. (Gülüyor)

? Müzik kariyerinde hangisi daha önemli: İlk albüm "Bilmezsin" mi, ondan sonra Ayshe ile birlikte söylediğin "Kim Ne Derse Desin" mi?

Bu kıyası yapmam çok zor, hepsi önemli. Ama hala en iyi şarkımı yazmamış gibi hissediyorum.

AŞKTA ALICI KUŞ GÖRÜNÜMLÜ KEKLİĞİM

? Hayatın bir film olsa macera mı olurdu, romantik komedi mi?

Romantik komedi olurdu. Aşk adamıyım en nihayetinde.

? Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere aşık olamamak mı, her aşkın kötü bitmesi mi?

Her aşkın kötü bitmesi bile aşkı yaşamamaktan iyi.

? Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?

Bana hiç farketmez, dört mevsimi de yaşarım.

? Flört ederken bakışlarına mı daha çok güvenirsin, sesine mi?

Şeytan tüyüme.

? Aşkta alıcı kuş musun, çantada keklik mi?

Alıcı kuş görünümlü kekliğim.

? Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Sevdiğin zaman mı, sevildiğin zaman mı?

Birini ya da kendimi beladan sıyıracaksam

bayıla bayıla dinlerim de, söylerim de...

? Aşkın karşıtı: Nefret mi kayıtsızlık mı?

Nefret çok güçlü bir duygu. Ama kayıtsızlık, yok saymaktır. En berbat duygu bile kayıtsızlıktan iyidir.

? Hangisini tercih edersin: Tek başına ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı?

Omzunda ağlayacak kadar güvendiğim biri olana kadar tek başıma ağlamak...

? Affetmek mi, unutmak mı?

Bilmem ki... Affeder mi aşk bizi?

GÜNDELİK HALLER

Güneşin yükselişi beni tazeliyor

? Gündoğumu mu, günbatımı mı?

Gündoğumu çünkü güneşin yükselişi beni her zaman tazelemiştir.

? Asla hatırlamadığın biri sana çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığını mı söylersin, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsın?

"Ya ne güzeldi o gün; yedik, içtik, güldük" gibi çapraz sorularla anlamaya çalışırım kim olduğunu.

? Bodrum mu, Çeşme mi?

Tabii ki de doğup büyüdüğüm yer. İzmir'im, Çeşme.

? Uçakta/otobüste habire omzunda uyuyan bir teyze var... İnce ince ittirir misin, hostese mi şikayet edersin?

Kıyamam teyzeme, üstünü örter bir de ninni söylerim.

Hesap istenilince aniden tuvalete gidenler...

HAYAT BİLGİSİ

? Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?

Gece planlayıp sabah o planı bozmak. Ben bir İkizlerim, hatırlatayım.

? Para saadet getirir mi, getirmez mi?

Parasızlık mutsuzluk yaratır tabii ama parayla saadet olacağının da garantisi yok...

? Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?

Bir haftadır vegan beslenmeye çalışıyorum. Kimin hatrı kalırsa kalsın. Hatır için en fazla çiğ badem yerim bundan sonra... (Gülüyor)

? Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı, gevezeye mi?

İkisine de katlanılır ama hesap istenilince aniden tuvalete gidenler yok mu... Onlar sıkıntı.

? Sence hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?

İkisinin arasında pek fark yok bence. Güzel isterse zengini bulur, zengin isterse güzelleşir. Bize insan olsun... (Gülüyor)

? Hangisi daha çok çekti? Külkedisi mi, Pamuk Prenses mi?

Valla ikisi de değil. Külkedisini bulmak için elinde ayakkabıyla diyar diyar gezen prens çekti en çok. Ben o prense kendimi daha yakın hissediyorum.

POPÜLER ŞEYLER

Mizahım, Cem Abi'ye daha yakın

? Eski bir hatıranın yadına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi, Ajda mı?

Beni iki kadın arasında bırakma şimdi ya. Hangisini seçsem diğeri aklımda kalır. (Gülüyor)

? Hangisine daha çok gülersin: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?

Ata Demirer Gazinosu'nu geçen izledim ve hayran kaldım. Müzikle mizahı bir arada sunması çok güzel. Ama benim mizahım, adaşım Cem Abi'ye daha yakın.

? Hangisiyle komşu olmak isterdin: Marilyn Monroe mu, Brigitte Bardot mu?

Tabii ki Marilyn Monroe. Düşünsene, sabah kahveni alıp balkona çıkıyorsun, yan balkonda Marilyn! Esti mi bir rüzgar, uçuştuk mu? (Gülüyor)

Kaynak: Hürriyet