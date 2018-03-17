Çelenk'ten, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi Mesajı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk,18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çelenk mesajında, "Çanakkale Zaferi, tarihimizde aziz milletimizin bir asır önce kazandığı büyük zaferlerden ve kahramanlıklardan biridir. Bu zaferle, vatan toprağını elinden almak ve tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı bir arada olan bir milletin azmiyle, inancıyla, canı pahasına ortaya koyduğu destansı bir mücadeleyle yeni bir tarih yazılmıştır. Şanlı ecdadımız Çanakkale'de düşmanına karşı sergilemiş olduğu tavırla insan olmanın, insana saygı duymanın, vicdan sahibi olmanın zaman ve yer koşuluna bağlı olmadığını, tüm dünyaya göstermiştir.

Bizler aslında Çanakkale'de geleceğimizi kazandık. Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun ilk adımları Çanakkale'de atıldı. Eğer Çanakkale Zaferi olmasaydı, bugün bu topraklarda var olan bir millet olamayacaktık. Onun için Çanakkale Zaferini sadece geçmişimize ait bir başarı olarak değil, bugün güçlü bir şekilde devam ettirmekte olduğumuz medeniyet yürüyüşümüzün de önemli kaynaklarından biri olarak görmemiz gerekir.

Yüz yıl önce milletimizin istikbaline kast edenlere karşı atalarımızın göstermiş olduğu birlik ve beraberliği, günümüzde evlatlarımızın geleceğini ve milletimizin birliğini hedef alan alçak terör saldırılarına karşı da göstermekteyiz. Milletimizin birlik beraberliği baki olduğu sürece dün amacına ulaşamayanlar, bugün ve gelecekte de ulaşamayacaktır.

Bu duygularla, Çanakkale Zaferinin 103. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günün'de bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi, bütün kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP