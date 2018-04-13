Çelenk: "Mhp ile İttifak Birlik Beraberlik İçin Uygulanacak"

AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, AK Parti ile MHP arasındaki ittifakın Ordu'da da birlik beraberlik içinde uygulanacağını söyledi.

MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte AK Parti Ordu İl Başkanlığını ziyaret etti. MHP heyetini AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Ziyaretten dolayı memnuniyet duyduklarını ve teşekkür ettiklerini belirten Uğur Çelenk, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli'nin iradeleriyle ortaya bir ittifak konuldu. Bundan sonraki süreçte daha çok Ordu ili için birlikte olacağız. Birlik beraberliğimiz daim olsun" dedi.

MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz da, 24 Mart'ta yapılan kongrede yeniden il başkanı seçilen AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk'e yeni dönemde de başarılar diledi. Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanı ve sayın genel başkanımız Devlet Bahçeli'nin ortak iradeleriyle AK Parti ile 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birlikte yol arkadaşlığı yapacağız. Bizim bu yol arkadaşlığımız Türk milleti içindir. Ordu'da da MHP'liler olarak bizler de çalışarak Cumhurbaşkanlığı sistemine destek vereceğiz. Siyasi partiler Türk milletinin sesi kulağıdır. Biz Ordu'da yapılana teşekkür yapılmayanı söyleyen lir partiyiz ancak bu muhalefet olarak algılanmamalı. Bizim AK Parti ile birlikteliğimiz ülkemiz içindir" diye konuştu. - ORDU