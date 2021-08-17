Çelebi: "Taşlıçay ilçemizde yaraları saracağız"

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Taşlıçay İlçesi Gözucu köyünde etkili olan yağış sonrası meydana gelen selden dolayı Gözucu köyünde Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ile birlikte incelemelerde bulundu.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Taşlıçay İlçesi Gözucu köyünde etkili olan yağış sonrası meydana gelen selden dolayı Gözucu köyünde Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ile birlikte incelemelerde bulundu.

Devletimiz Tüm İmkanları ile Olay Mahallinde

Gözucu köyünde yapılan ziyaret hakkında bilgi veren AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi "Devletimiz tüm imkanlarıyla yaraları sarmak için seferber olmuş durumda. Yıkılan bir evimiz var, hasar gören evlerimiz var, tarım arazilerimizde zararlar var, telef olan hayvanlar var. İnşallah tüm bu hasarları imkanlar ölçüsünde devletimiz karşılayacaktır. Bizi esas üzen olay ise bir teyzemizin, yaşanan sel felaketi dolayısı ile kalp krizi geçirerek vefat etmesi oldu. Kendisine Yüce Allah'tan rahmet diliyor, tüm Gözucu Köyü'ne başsağlığı diliyorum" dedi.

Hasar Tespitine Başladık, Zararlar Ödenecek

Sel felaketinin yaşandığı andan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız teyakkuza geçtiğini söyleyen Çelebi; " İl Özel İdaresi, AFAD ve diğer kurumlar sıkıntıların giderilmesi noktasında çalışmalarına hız verdi. Ayrıca burada bir takım tedbirler almak üzere, mevcut durumu değerlendirdik. Evler ve hayvanlar ile ilgili zararların ödenmesi ve tarımsal alandaki zararların giderilmesi için gerekli girişimleri yapıyoruz. Bu anlamda sel felaketinde zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Her zaman yanlarındayız. Ne gerekiyor ise onu yapmak bizim boynumuzun borcudur." dedi.

Taşlıçay İlçesinde yapımı devam eden Devlet Hastanesi inşaatında Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, Taşlıçay AK Parti İlçe Başkanı Nimet Kaya ile birlikte incelemelerde bulunan Çelebi: 8725 m2 kapalı alana sahip olacak hastanemizde 2'si acil serviste toplam 8 poliklinik,2 ameliyathane ve 1 röntgen cihazı bulunacak, tamamlandığında ilçemize modern bir hastane kavuşturmuş olacağız.

Ayrıca Kapalı spor salonu ile Tribün ve Saha aydınlatması tamamlanan Taşlıçay İlçe Stadyumunda incelemelerde bulunduk. Yapımına başlanacak Gençlik Merkezimizin tamamlanması ile ilçemizde gençlerimiz sporla daha çok buluşacak.' dedi.

Taşlıçay programı kapsamında esnaf ziyareti yapan Çelebi vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Taşlıçay Devlet Hastanesini de ziyaret eden Çelebi hastanede tedavi gören hastalara acil şifalar diledi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı