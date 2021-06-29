Çekya'nın Ostrava Belediyesi'nde Türk bayrağı dalgalandı
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Çekya'nın Ostrava Belediyesi'nde Türk bayrağı dalgalandı

Çekya'nın Ostrava Belediyesi'nde Türk bayrağı dalgalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın Çekya'nın Moravya-Silisya bölgesine yaptığı ziyarette Ostrava Belediyesi'nde Türk bayrağı dalgalandı.

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın Çekya'nın Moravya-Silisya bölgesine yaptığı ziyarette Ostrava Belediyesi'nde Türk bayrağı dalgalandı.

Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın Çekya'nın Moravya-Silisya bölgesine yaptığı ziyaret kapsamında ilk durağı, Çekya'nın üçüncü büyük şehri Ostrava oldu. Bağış'ın ziyareti nedeniyle Ostrava Belediyesinde Türk bayrağı dalgalandı. Gaziantep ile kardeş şehir olan Ostrava'nın Belediye Başkanı Tomas Macura, Gaziantep ile ilişkilerinin son derece iyi olduğunu belirterek, Bağış'tan belediyenin onur defterini imzalamasını istedi.

Büyükelçi Bağış ise Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'in selamlarını ileterek, Ostrava'da Gaziantep günleri düzenlenmesini teklif etti. Bağış, "Pandemi koşullarının normale dönmesinin ardından her yıl düzenlemeyi planladığımız Gaziantep günleri ile Gaziantep'e ait baklava ve birçok değeri tanıtma imkanı bulacağız" dedi.

Vali Ivo Vondrak, Türk kahvesi tutkunu

Bağış daha sonra Moravya-Silisya bölge Valisi Ivo Vondrak ile görüştü. Görüşmede bölge ile Türk şehirlerinin sanayi alanında işbirliği imkanları değerlendirildi. Türk kahvesi tutkunu olduğunu dile getiren Vali Vondrak, sonbaharda Prag'da Türk Büyükelçiliği tarafından düzenlenecek Türk Kahvesi Festivali'ne destek vereceğini ifade etti.

Bağış, görüşmelerin ardından Ostrava'da bulunan Skoda'nın vagon fabrikası ile Velka Bites şehrindeki jet motoru, uçak ve helikopter havalandırma sistemleri üreten PBS şirketinin fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Çekya'nın en büyük üçüncü şehri konumunda olan ve Moravya-Silisya bölgesinin başkenti Ostrava'nın nüfusu 314.801. Ostrava ağır sanayi ve demir-çelik üretiminde de önemli bir konuma sahip. - PRAG

Çekya'nın Ostrava Belediyesi'nde Türk bayrağı dalgalandı
Çekya'nın Ostrava Belediyesi'nde Türk bayrağı dalgalandı
Çekya'nın Ostrava Belediyesi'nde Türk bayrağı dalgalandı
Çekya'nın Ostrava Belediyesi'nde Türk bayrağı dalgalandı
Çekya'nın Ostrava Belediyesi'nde Türk bayrağı dalgalandı
Çekya'nın Ostrava Belediyesi'nde Türk bayrağı dalgalandı
Çekya'nın Ostrava Belediyesi'nde Türk bayrağı dalgalandı
Çekya'nın Ostrava Belediyesi'nde Türk bayrağı dalgalandı
Çekya'nın Ostrava Belediyesi'nde Türk bayrağı dalgalandı
Çekya'nın Ostrava Belediyesi'nde Türk bayrağı dalgalandı
Çekya'nın Ostrava Belediyesi'nde Türk bayrağı dalgalandı
Çekya'nın Ostrava Belediyesi'nde Türk bayrağı dalgalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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