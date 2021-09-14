Çekya'dan İstanbul'a yürüdü, Ayasafya'da gözyaşlarına boğuldu

Çek öğrenci Çekya'dan İstanbul'a yürüdü

İSTANBUL - Çek öğrenci Nicolette Havlova Romanya'nın Banat bölgesinde yaşayan Çek azınlığa maddi yardımda bulunmak için Çekya'dan İstanbul'a gerçekleştirdiği yürüyüşü tamamladı. Havlova Ayasofya Cami önünde tamamladığı yürüyüşü sonrası gözyaşlarına boğuldu.

Çek öğrenci Nicolette Havlova Çekya'nın Havirov kasabasından 104 gün önce İstanbul'a başlattığı yürüyüşü tamamladı. 2025 kilometrelik yolculuk boyunca Slovakya, Macaristan, Romanya, Sırbistan ve Bulgaristan'dan geçen genç gezgin Ayasofya Cami önünde yürüyüşünü tamamlarken göz yaşlarını tutamadı.

Türkiye hakkında endişeliydim ama yersiz olduğunu anladım

Nicolette Havlova'nın Çek basınına yaptığı açıklamalarda "Yolculuğum boyunca birçok zorluklarla karşılaştım. Bazen ayıların ayak izleri, bazen de beni kovalayan çoban köpekleri nedeniyle zor anlar yaşadım. Hava değişiklikleri ve ülkelere göre değişen yemekler nedeniyle hastalanıp hastanelere gitmek zorunda kaldım. Türkiye'ye gitme konusunda da çeşitli endişelerim vardı fakat şunu söylemeliyim ki insanlar çok misafirperverdi,büyük saygı ve hürmetle yaklaştılar. Beni düğüne bile davet ettiler. Endişelerimin yersiz olduğunu anladım" dedi.

İstanbul etkileyici bir şehir

Yürüyüşünün son noktası olan İstanbul'a hayran kalan Havlova, "Hayalimdeki hedefe ulaşmak harika bir duyguydu ve hala da öyle. Sonunda İstanbul'daki muhteşem Ayasofya'nın önündeyim ve beni etkileyen duyguları tarif etmek zor. İstanbul'da olduğum için kendimi şanslı hissediyorum, Avrupa'dan Asya'ya geçmek heyecan vericiydi. Et yemediğim için birçok Türk yemeğini yiyemiyorum ama bir arkadaşımın önerisi ile mercimek çorbası ve çiğ köfte denedim. Bence çok lezzetliler" diye konuştu.

Bulgar köpek yavrusu

Genç gezgin Havlova yolculuğu sırasında Bulgaristan'ın Svilengrad kasabasından geçerken bir yavru köpek ile karşılaştı. Köpeğin sahipsiz olduğunu anlayınca da onu sahiplenmeye karar verdi. Nicolette yürüyüşün son 250 kilometrelik kısmında kucağında taşıdığı köpeğe Svili adını verdi. Türkiye'ye girdikten sonra Edirne'deki bir veterinerde tüm aşılarını yaptırdığı köpeğin kendisi için verilmiş bir armağan olduğunu söyledi.

Yardımcı olan herkese teşekkür ederim

Yolculuğu boyunca birçok kişiden destek mesajları aldığını söyleyen Havlova " Sosyal medya üzerinden destek verenler ile yolculuğum boyunca bulunduğum şehirlerde herkes bana yardımcı olmaya çalıştı. Yürüyüşümü tamamladığım için çok mutluyum." Dedi.

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da Havlova'yı Büyükelçiliğe davet etti.

Asıl amaç Romanya'daki Çeklere yardım etmekti

Romanya'nın Banat bölgesinde yaşayıp geçimlerini turizm ile sağlayan ve pandemi döneminde zor günler geçiren Çek azınlıklara yardım amacıyla başlattığı yürüyüş öncesi düzenlenen organizasyonla Çekya'da faaliyet gösteren bir kamu yardım platformunda toplanan 168,000 Çek Kronunu (yaklaşık 6,700 euro) köylülere teslim etti.