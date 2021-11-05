- Çekya'da Türk kızı Yıldız'a büyük ödül

PRAG - Kurucuları arasında Prens Charles, Çekya'nın ilk Devlet Başkanı Vaclav Havel ve Çekya'nın eski Dışişleri Bakanı Karel Schwarzenberg'in bulunduğu ülkenin en prestijli lisesi olan Prag İngiliz Koleji'nin (The English College in Prague) düzenlediği Kurucular Günü (Founders Day) ödül töreninde, Kurucular Akademik Ödülü'nü 18 yaşındaki Türk kızı Nisan Yıldız kazandı.

Çekya'nın ilk özel okulu olan ve tüm ülke içerisinde en saygın lise olarak kabul edilen Prag İngiliz Koleji, her yıl düzenlediği Kurucular Günü'nü bu yıl da ödül töreni ile kutladı. Okul Müdürü Dr. Nigel Brown'ın açılış konuşması ile başlayan ödül töreninde, Çekya'nın ilk Devlet Başkanı olan ve 2011 yılında hayatını kaybeden Vaclav Havel'in, okulun 2004 yılındaki törenine yolladığı video mesajı yayınlandı. Avrupa'nın soylu ailelerinden olan Scharzenberg ailesinin üyesi, Çekya Eski Dışişleri Bakanı ve Çekya'nın TOP 09 partisinin genel başkanı olan Karel Schwarzenberg de bir konuşma yaptı. Okul öğrencileri tarafından gerçekleştirilen müzik ve tiyatro performanslarının ardından ödüller açıklanmaya başlandı. Çeşitli dallarda verilen alt ödüllerin sonrasında en önemli ödül olan Kurucular Akademik Ödülü'nün bu yılki kazananları Ema Srnkova, Victorie Rehakova ve 18 yaşındaki Türk kızı Nisan Yıldız oldu.

"Eğitimimi tamamlayıp tecrübe kazandıktan sonra ülkeme dönüp katkı sağlamak isterim"

Nisan Yıldız yaptığı açıklamada, "Bu anlamlı ödülü aldığım için çok mutluyum, kendimle de gurur duyuyorum. Bütün çalışmalarımın karşılığını aldığımı düşünüyorum. Üniversitede makine mühendisliği okuyup master eğitimimde daha spesifik bir mühendislik alanı seçmek istiyorum. Eğitimimi tamamlayıp tecrübe kazandıktan sonra ülkeme dönüp katkı sağlamak isterim" dedi.

Türkiye'deki öğrencilere seslenen Yıldız, "Derslerle işlenen konuların özünü anlamaya, öğrenmeye çalışsınlar. Hayat, sınavda yaptığımız netler değil. Sınavdan çok net yapmak öğrendiğimiz anlamına gelmiyor. Sınavdaki netlere odaklanmak yerine, kendime ne katabilirim, bilgiyi nasıl kullanabilirim diye bakarak, kendilerini daha da geliştireceklerini, öğrenme sürecinden de zevk alabileceklerini düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Karel Schwarzenberg ise "Okulun kuruluşunda yer almış olmaktan mutluyum. Okulun sadece Çek öğrencileri değil Alman, Fransız, Türk gibi birçok ülkeden öğrencisi bulunuyor. Bu da okulun ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Tanrı'ya şükürler olsun ki bugün bu ortamda, öğrencilerle birlikteyim. Onların gelecekte çok iyi yerlere geleceklerinden eminim" açıklamasını yaptı.

Okul Müdürü Dr. Nigel Brown de okulun gerçekten çok iyi bir okul olduğunu ifade ederek, "1989'daki özgürlük hareketi sonrasında kurulan okul, bugünlere kadar geldi. Nisan gibi öğrencilerinin olmasından dolayı mutluyuz ve Vaclav Havel'in konuşmasındaki umutlarını bu okulda görüyoruz" dedi.