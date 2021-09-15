Çekya'da Türk kahvesi kültürünün tanıtıldığı etkinliğe yoğun ilgi gösterildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çekya'da Türk kahvesi kültürünün tanıtıldığı etkinliğe yoğun ilgi gösterildi

AA / Aşkın Kıyağan - Haberler | Kültür Sanat
Çekya'da Türk kahvesi kültürünün tanıtıldığı etkinliğe yoğun ilgi gösterildi

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği tarafından ilki düzenlenen ve yaklaşık bir hafta sürecek Türk Kültür Festivali kapsamında tanıtılan Türk kahvesine katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği tarafından ilki düzenlenen ve yaklaşık bir hafta sürecek Türk Kültür Festivali kapsamında tanıtılan Türk kahvesine katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinliğe, Büyükelçi Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış'ın yanı sıra Çekya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Martina Tauberova, Savunma Bakan Yardımcı Vladimir Müller ve çok sayıda büyükelçi katıldı. ?

Büyükelçi Bağış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk kültürü ve Türkiye'nin potansiyelini Çek Cumhuriyeti'nde tanıtmak amacıyla Türk Kültür Festivali düzenlediklerini ve ilk festivalin temasını da Türk kahvesi olarak belirlediklerini anlattı.

Bağış, festival kapsamında birçok etkinlik düzenlediklerini, öncelikli olarak ülkenin en görkemli golf kulüplerinden birinde iki golf turnuvasına ev sahipliği yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Çek Cumhuriyeti'nin önde gelen simalarının katıldığı golf turnuvalarında golf kültürü ile kahve kültürünü bir araya getirdik. Rezidansımızı açtık, burada kendi mutfağımızın örnekleriyle Türk kahvesini birleştirdik. Burada 30'dan fazla büyükelçi ve Çek Cumhuriyeti'nden 3 bakan yardımcısı ve üst düzey iş temsilcileri etkinliğe katıldı. Onlara Türk kahvemizi tanıttık."

İlerleyen günlerde festival kapsamında etkinliklerini sürdüreceklerini ifade eden Bağış, Prag'ın önemli noktalarında ücretsiz olarak Türk kahvesi ikram edileceğini dile getirdi.

Bağış, Türkiye'den birçok kurum ve kuruluşun, bu festivali düzenlemek için kendilerine destek olduğunu aktardı.

"Türk kahvesini içenler hayran kalıyor"

Gerçek Türk kahvesini içenlerin hayran kaldığını vurgulayan Bağış, "Türk kahvesi diye kendilerine sunulan kahvenin, sıcak suyun içine atılmış toz kahve olduğunu, suyla iyi bir şekilde karışmadığını, o tadı alamadıklarını itiraf ediyorlar. Onun için biz de kahvemizi ve kahvemiz dolayısıyla ülkemizi ve kültürümüzü tanıtmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Kahve diplomasisi

Beyhan Bağış da Türk kahvesinin Çekya'da farklı tüketildiğini belirterek, "Biz kahve diplomasisine çok inanarak bu tanıtım programını düzenlemek istedik." şeklinde konuştu.

Çekya'da Türk kahvesinin, olması gerektiğinin dışında farklı bir şekilde hazırlandığını ifade eden Bağış, bu etkinlik vesilesiyle Türk kahvesinin nasıl hazırlandığını ve pişirildiğini de anlatmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Etkinlikte gastronomi uzmanı ve Türk Kahvesi Kültürü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Osman Serim de Türk kahvesinin tarihçesi ile Avrupa'ya geliş öyküsünü katılımcılara atlattı.

Türk kahvesi ve çeşitli ikramların yapıldığı program kapsamında bir de çekiliş yapıldı.

Çekya'da Türk kahvesi kültürünün tanıtıldığı etkinliğe yoğun ilgi gösterildi

Çekya'da Türk kahvesi kültürünün tanıtıldığı etkinliğe yoğun ilgi gösterildi

Çekya'da Türk kahvesi kültürünün tanıtıldığı etkinliğe yoğun ilgi gösterildi

Çekya'da Türk kahvesi kültürünün tanıtıldığı etkinliğe yoğun ilgi gösterildi

AA / Aşkın Kıyağan - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mansur Yavaş Ertuğrul Gazi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Düm Tek Tek Gökhan Çıra
Spor Okan Buruk Arda Turan Mesut Özil Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çekya'da Türk kahvesi kültürünün tanıtıldığı etkinliğe yoğun ilgi gösterildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 19:43:09. #1.17#