ÇEKUD'un fidan bağışı kampanyasına Güney Kore'den destek
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ÇEKUD'un fidan bağışı kampanyasına Güney Kore'den destek

ÇEKUD'un fidan bağışı kampanyasına Güney Kore'den destek
Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç - Haberler | Güncel

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneğinin (ÇEKUD) başlattığı "Kökü Bizde-Yeşil Vatan Hepimizin" ağaçlandırma kampanyasına, Güney Kore'den 120 bini aşkın fidan bağışı yapıldığı bildirildi.

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneğinin (ÇEKUD) başlattığı "Kökü Bizde-Yeşil Vatan Hepimizin" ağaçlandırma kampanyasına, Güney Kore'den 120 bini aşkın fidan bağışı yapıldığı bildirildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada ÇEKUD'un, Türkiye'de herkesi derinden üzen orman yangınlarının açtığı yaraları sarmak için "Kökü Bizde-Yeşil Vatan Hepimizin" mottosuyla "www.dikiliagacimvar.com" sitesi üzerinden fidan bağışı kampanyası başlattığı belirtildi.

Açıklamada, daha önce Türkiye'de forma giyen Güney Kore Voleybol Milli Takımı Kaptanı Kim Yeon-koung'un, Türkiye'deki orman yangınlarında zarar gören doğanın yeniden yeşertilmesi için Güney Kore Milli Takımı adına fidan bağışı yapma çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Çağrının ülkede sosyal medyada kısa sürede gündem olduğu vurgulanan açıklamada, binlerce Korelinin, bir günde on binlerce fidan bağışladığı ifade edildi.

Koreli doğaseverlerin, ÇEKUD'un www.dikiliagacimvar.com sitesi üzerinden bağış yaptıkları belirtilen açıklamada, kendilerine gönderilen bağış sertifikalarını sosyal medya hesaplarından paylaştıkları böylece kampanyaya olan bağışların daha da arttığı belirtildi.

"ÇEKUD olarak Türkiye-Güney Kore Dostluk Ormanı kurma kararı aldık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇEKUD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik, "Ülkece seferber olup yaptıkları fidan bağışlarıyla milletçe üzüntümüzü hafifleten Koreli doğaseverlerin kadirşinaslığını takdirle karşılıyoruz. Kardeşliğimizin bir nişanesi olarak Türkiye-Güney Kore Dostluk Ormanı kurma kararı aldık. Dostluğumuz, yüzbinlerce fidanla kökleşecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi derinden üzen orman yangınları sürerken Kore Voleybol Milli Takım Kaptanı Kim Yeon-koung'un fidan bağışı çağrısına Koreli taraftarların yoğun ilgi göstermesini de değerlendiren Debik, şunları kaydetti:

"Bu dostluğun ardında, bir asra yakın süregelen Türkiye-Güney Kore dostluk ve kardeşlik duygusu var. Ormanlarımızı yeniden yeşertmek için başlattığımız fidan kampanyamıza Koreli dostlarımızın yoğun teveccühüyle iki ülke arasındaki dostluk, taze fidanlarla yeniden yeşerdi. Koreli dostlarımızın bu kadirşinaslığı üzerine biz de ÇEKUD olarak Türkiye-Güney Kore Dostluk Ormanı kurma kararı aldık. Dostluğumuz, özenle dikeceğimiz fidanların ağaca dönüşmesiyle kökleşecek. Koreli doğaseverlere, Türkiye'deki orman yangınlarında zarar gören alanların yeşillendirilmesine verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç

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