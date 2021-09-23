ÇEKMEKÖY'DE TORNAVİDALI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI, 3 GÖZALTI - Haberler
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ÇEKMEKÖY'DE TORNAVİDALI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI, 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı / Çağrı Çalışkan - Haberler | Güncel
ÇEKMEKÖY'DE TORNAVİDALI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI, 3 GÖZALTI

Çekmeköy Nişantepe Mahallesi'nde, oğluna uyuşturucu satmakla suçladığı kişilerle arasında tartışma çıkan baba fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Çekmeköy Nişantepe Mahallesi'nde, oğluna uyuşturucu satmakla suçladığı kişilerle arasında tartışma çıkan baba fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede büyüyen kavgayı polis ekipleri kontrol altına almakta zorluk yaşadı. Olayda bir kişi tornavida ile yaralanırken, hastaneye kaldırılan baba yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay saat 19.00 sıralarında Çekmeköy, Nişantepe Mahallesi, Ilgaz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğluna uyuşturucu sattığı iddia edilen Recep F.'yi uyarmak için evine giden Serdar Bayır(36) ile Recep F. arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya Recep F.'nin oğlu Muhammet F. ile akrabası Nurettin Ş. de dahil oldu. Çıkan kavgada Serdar Bayır, Nurettin Ş.'yi tornavida ile yüzünden yaralarken, Serdar Bayır fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede hızla büyüyen kavgaya müdahale eden polis ekipleri yetersiz kalınca, olay yerine Çevik Kuvvet ekipleri çağırıldı. Polis ekiplerinin yatıştırmaya çalıştığı kavgada, olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alarak Alemdağ Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis ekiplerinin tarafları sakinleştirmeye çalıştığı sırada sokak üzerine bulunan 2 farklı hanede yangın çıktı. Çıkan yangına ilk müdahaleyi olay yerindeki TOMA yaparken, anons üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evlerde çıkan yangının sebebi araştırılırken polis ekiplerinin sokak üzerindeki önlemleri sürüyor.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Çağrı Çalışkan - Son Dakika Haberleri
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Haber: ÇEKMEKÖY'DE TORNAVİDALI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI, 3 GÖZALTI - Haberler
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