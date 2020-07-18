Çekmeköy'de silahlı saldırı kamerada
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Çekmeköy'de silahlı saldırı kamerada

ÇEKMEKÖY'de silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çekmeköy'de silahlı saldırı kamerada
18.07.2020 09:33 | Son Güncelleme: 18.07.2020 09:37

ÇEKMEKÖY'de silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çekmeköy'de bir haber sitesi sahibi Gökhan Balcı, önceki gün evinden çıktığı sırada kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından otomobille yolu kesildi. Otomobilden inen yüzü maskeli bir kişi iddiaya göre Balcı'ya silah doğrulttu. Balcı'nın aracını silahlı saldırganın üzerine sürmesiyle panikleyen saldırgan, Balcı'nın arabasına  ateş açtı. Ardından maskeli saldırgan, otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Gökhan Balcı olayla ilgili, "Emniyet mensupları olay yerine geldi. Yapmış oldukları araştırmada önceden planlanmış bir çalışma olduğunu, adresimi belirlediklerini ve o adreste iki üç saat öncesinden beklediklerini söylediler. Organize edilmiş bir iş olduğunu söylediler. Şu anda emniyet güçleri faillerin yakalanması için gerekli çalışmaları yapıyorlar. Ben de bugün valiliğe giderek koruma talebinde bulundum" İfadelerini kullandı.

"BİZ YAPTIĞIMIZ HABERLERDEN DOLAYI HEP BÖYLE TEHDİTLER ALIYORUZ"Balcı, "Biz yaptığımız haberlerden dolayı hep böyle tehditler alıyoruz. Şimdi de tehdit edenler direkt silahla önümü keserek canıma ve malıma kast etmeye çalıştılar. Bu arkadaşlar öncesinde sosyal medyadan bana çeşitli tehditlerde bulunuyorlardı. Yazıp yazıp siliyorlardı. Görüntü alamadığım için şikayetçi olamadım. Öncesinde de bana yine bir aracı gönderdiler. Bana farklı tekliflerde bulundular. Ben bu tekliflerini kabul etmediğim için, haberimi yayınladığım için bugün de bu saldırıya maruz kaldım" dedi.

"BANA DOĞRU GELEN KAR MASKELİ 18-19 YAŞLARINDA BİR GENÇTİ"Balcı, "Otomobilde benim gördüğüm kadarıyla 2 kişilerdi. Birisi şofördü. Aracımı durdurup arabadan inip bana doğru gelen kar maskeli 18-19 yaşlarında bir gençti. Hemen arabanın arka kapısını açıp bana doğru koştu. Bana doğru koşunca ben o anda panik oldum. Bana karşı yapılacak bir saldırı olduğunu düşündüm. Ben de hamleyle aracımla cevap vermek isterken o anda o da panik olup, bacaklarıma gelecek şekilde aracımın sol kapısından 1 el ateş edip aracına binip uzaklaştı" şeklinde konuştu. 

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay, çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Gökhan Balcı'nın kontrolündeki bordo renkli otomobil seyir halindeyken beyaz bir otomobil önünü kesiyor. Ardından arka koltuktan inen maskeli kişi Balcı'ya doğru koşuyor. Daha sonra otomobiline binen saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşıyor.


Kaynak: DHA

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