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Çekmeköy'de Kadınlar Günü'nde doyasıya eğlence

İhlas Haber Ajansı - Elyesa Karatepe - Genel
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Çekmeköy'de Kadınlar Günü'nde doyasıya eğlenceİSTANBUL Çekmeköy'de düzenlenen etkinlikte yüzlerce kadın doyasıya eğlendi.

Çekmeköy'de Kadınlar Günü'nde doyasıya eğlence

İSTANBUL Çekmeköy'de düzenlenen etkinlikte yüzlerce kadın doyasıya eğlendi. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, etkinliğe katılan kadınlara gül hediye etti.

Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde yüzlerce kadın doyasıya eğlendi. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın ev sahipliğinde DR. Mimar Kadir Topbaş Spor Kompleksi'nde düzenlenen etkinlik genç kadın sanatçıların konseriyle başladı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, etkinliğe katılan kadınlara gül takdiminde bulundu. Ardından kapalı halı sahada oyun havalarıyla büyük bir coşkuyla devam eden programın finalinde biz her işin üstesinden geliriz diyen kadınların futbol maçı yaptı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan 30 dakikalık maç penaltılara kaldı. Dostluğun kazandığı futbol müsabakası sonrası program sona erdi.

"Bunun gibi birçok programda yine onlarla birlikte olacağız"

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz," Bizim burada bir spor kompleksimiz var. İçerisinde havuzu olan ve fitness salonları da mevcut. Güzel bir kompleks. Güzel bir halı sahamız var. İstedik ki buraya haftanın 3-4 günü gelip spor yapan kadınlarımız bu akşam eğlensinler. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle böyle bir günü onlarla birlikte yaşayalım istedik. Onun için böyle güzel bir etkinlik yaptık.Onlarda sağ olsunlar geldiler. Bende güllerini dağıttım. İnşallah 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü programımızda bu alanda hep birlikte doyasıya eğleneceğiz. "dedi.

Çekmeköy'de Kadınlar Günü'nde doyasıya eğlence

Çekmeköy'de Kadınlar Günü'nde doyasıya eğlence

Çekmeköy'de Kadınlar Günü'nde doyasıya eğlence

Çekmeköy'de Kadınlar Günü'nde doyasıya eğlence

Çekmeköy'de Kadınlar Günü'nde doyasıya eğlence

Çekmeköy'de Kadınlar Günü'nde doyasıya eğlence

Çekmeköy'de Kadınlar Günü'nde doyasıya eğlence

Çekmeköy'de Kadınlar Günü'nde doyasıya eğlence

İhlas Haber Ajansı / Elyesa Karatepe - Genel

Dünya Kadınlar Günü, Kadir Topbaş, Ahmet Poyraz, Mart, Genel, Yerel, Haberler

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