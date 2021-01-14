Çekmeköy'de aranan şahıs kadın kıyafetleriyle yakalandı
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Çekmeköy'de aranan şahıs kadın kıyafetleriyle yakalandı

14.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:08

Çekmeköy'de hakkında 16 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Çekmeköy'de hakkında 16 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Ocak'ta saat 20.00 sıralarında Nişantepe Mahallesi'nde hırsızlık ile taksirle ölüme neden olma suçlarından aranan, başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması suçunun firarisi olan F.D'nin (39) bir evde saklandığı ihbarını aldı.

F.D'nin bulunduğu binanın etrafını kuşatan polis, şüphelinin teslim olması yönünde anons yaptı.

Bir süre sonra binadan kadın kıyafetli, başörtülü ve fistan giyinmiş maskeli bir kişi çıktı. Polis, durumundan şüphelendiği kadın kıyafeti giymiş kişinin fiziki görünüşü ve yürüyüşünden aranan şahıs F.D. (39) olduğunu düşünerek yüzünde bulunan maskesini indirilmesini istedi. Maskesini indirmesinden sonra F.D. (39) olduğu anlaşılan şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin hakkında 16 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Çekmeköy'de aranan şahıs kadın kıyafetleriyle yakalandı
Çekmeköy'de aranan şahıs kadın kıyafetleriyle yakalandı
Çekmeköy'de aranan şahıs kadın kıyafetleriyle yakalandı
Çekmeköy'de aranan şahıs kadın kıyafetleriyle yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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