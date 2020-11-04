Çekirge sürüleri Etiyopyalı çiftçilerin hayatını kabusa çevirdi - ADDİS
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Çekirge sürüleri Etiyopyalı çiftçilerin hayatını kabusa çevirdi - ADDİS

04.11.2020 11:35 | Son Güncelleme: 04.11.2020 11:42

Doğu Afrika'da son 1 yıldır süren çekirge istilaları, Etiyopya'daki çiftçilerin bir yıllık emeğini yok ederek halkı çaresizliğe mahkum etti.

Doğu Afrika'da son 1 yıldır süren çekirge istilaları, Etiyopya'daki çiftçilerin bir yıllık emeğini yok ederek halkı çaresizliğe mahkum etti.

AA muhabiri, ülkenin doğusundaki Somali eyaletinde, tarlalarda bir yandan çekirgeleri kovmaya diğer yandan da geçimlerini nasıl sağlayacağını düşünen çiftçilerle ve sahadaki yerel yetkilerle konuştu.

Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü'nün (FOA) verilerine göre, ocaktan bu yana 100 milyon nüfuslu Etiyopya'da 200 bin hektardan fazla alana zarar veren çekirgeler, milyonlarca insanın gıdaya erişimini de tehlikeye attı.

Oromiya eyaletinden sonra ülkenin en büyük ikinci eyaleti olan Somali'de darı, buğday ve nohut tarlaları yeşeren tarım ürünlerinden çok çekirge bulutları ya da ilaçlarla zehirlenmiş sürülerle kaplı.

Gelirinin önemli bölümünü tarımdan karşılayan ülke, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve sellerin yanı sıra bu küçük canlılarla da başa çıkma gayreti içinde.

"Tüm çabalara rağmen ürünlere zarar vermeye devam ediyor"

Eyaletin başkenti Jijiga'ya 50 kilometre uzakta çiftçilikle uğraşan Leyla Muhammed, 6 çocuğuna bu tarladan kazandıklarıyla baktığını anlatarak yaşadıklarından ötürü umutsuzluğa kapıldığını söyledi.

Çekirge sürülerinin bir kasırga gibi geldiğini ve tarım ürünlerini hızlıca tükettiğini anlatan Muhammed, "Mahsulümü mahvettiler. Ne yapılacağını bilmiyoruz. Yiyeceğimizi de çekirgelere karşı olan mücadelemizi de kaybettik." diye konuştu.

Somali Eyaleti Tarım Bürosu'ndaki Mahsül Üretim ve Koruma Direktörü Abdi Aden Abdi, şimdiye kadar 93 bölgeye sahip eyaletin 36'sının çekirgelerin istilasına maruz kaldığına işaret ederek, "6 helikopterimiz ve bir çift sabit kanatlı uçağımızla ilaçlamamızı sürdürüyoruz." dedi.

Komşu Somali'den ve Etiyopya'nın farklı bölgelerinden gelen sürülerin tüm çabalara rağmen ürünlere zarar vermeye devam ettiğini belirten Abdi, henüz çiftçilerin ne ölçüde zarar gördüğünün net şekilde ölçülemediğini belirtti.

Abdi, korkutucu olanın ise çekirgelerin yeniden üremeye başlaması ve yeni dalga beklentisi olduğunu söyledi.

"İlaçlama bazen işe yaramıyor"

Awbare bölgesindeki yerel görevli Siba Aden Muhammed, geçen hafta işe yarayan ilaçlamadan sonra bölgenin bu hafta sürüleri tekrar misafir ettiğini ve canlıların tarlalarda ne kaldıysa yediğini aktardı.

Geçen hafta yapılan ilaçlamanın işe yaradığını ancak bu hafta bir etki göremediklerini ifade eden Muhammed, "Hükümet uçak, ilaç ve uzman göndererek elinden geleni yapıyor. Ancak hiç birşey işe yaramıyor gibi gözüküyor." dedi.

Çöl çekirgesi sürüleri, her gün 150 kilometre yol katedebiliyor.

Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

Çekirge sürüleri Etiyopyalı çiftçilerin hayatını kabusa çevirdi - ADDİS
Çekirge sürüleri Etiyopyalı çiftçilerin hayatını kabusa çevirdi - ADDİS
Çekirge sürüleri Etiyopyalı çiftçilerin hayatını kabusa çevirdi - ADDİS
Çekirge sürüleri Etiyopyalı çiftçilerin hayatını kabusa çevirdi - ADDİS

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Abdu Abdulbaqi

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