Çekikle öldürüp arabasıyla düğüne gitmişler

ADANA (İHA) - İzmir'de trans birey Kadir Yüksel'i (36) çıkan tartışmada çekiçle başına vurarak öldüren 3 şüphelinin, Yüksel'in aracıyla Adana'ya bir yakınlarının düğününe gittikleri ve maktulün banka kartından para çektikleri de iddianamede yer aldı.

11 Mart 2021 tarihinde gece saatlerinde İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen olayda, 'Mira Güneş' adını kullanan trans birey Kadir Yüksel'in oturduğu dairenin bir üst katında, yine kendisine ait kiralık boş daireden kötü kokular gelmeye başladı. Bunun üzerine komşuları Yüksel'in kapısını çaldı, açan olmayınca da Yüksel'in yakınlarına haber verdi. Daireye gelen yakınları, dairede çekyatın içinde Yüksel'in cesediyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Yüksel'in başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü ve yüzünün tanınmayacak hale geldiği belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan Serdar Gülsoy (43), Turgay Türker (37) ve Murat İnceçelik (29) tutuklandı.

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede savcı, Serdar Gülsoy hakkında 'kasten öldürme', 'nitelikli hırsızlık', 'geceleyin birden fazla konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'başkasına ait banka veya kredi kartının zincirleme kötüye kullanılması' suçlarından müebbet hapis ve 18 yıla kadar hapis cezası, Turgay Türker ve Murat İnceçelik için ise 'kasten öldürmeye yardım etme', 'nitelikli hırsızlık', 'geceleyin birden fazla konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'başkasına ait banka veya kredi kartının zincirleme kötüye kullanılması' suçlarından 33 yıla kadar hapis cezası istedi. İddianame İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, cinayetle ilgili tüm detaylara da yer verildi. Serdar Gülsoy ile Kadir Yüksel'in 22 Şubat'ta evde alkol alırken bilinmeyen nedenle tartışma çıktığı, Gülsoy'un Kadir Yüksel'i dövüp, çekiçle başına birkaç kez şiddetli olarak vurduğu belirtildi. Gülsoy'un, can havliyle kurtulmaya çalışan Kadir Yüksel'in boynuna baskı uygulayıp ölümüne sebep olduğu ifade edildi. Gülsoy'un eve çağırdığı arkadaşı Turgay Türker ile Yüksel'in cesedini önce battaniye ve çarşafa ardından da streç filmle sardıktan sonra evin yatak odasına taşıdığı, bir gün sonra ise şüphelilerin Murat İnceçelik'i çağırdığı belirtildi. 3 şüphelinin kokmaması için Kadir Yüksel'in cesedini bir üst kata taşıyıp, bazanın içine koydukları ifade edildi. Şüphelilerin, Kadir Yüksel'in aracıyla Adana'ya bir yakınlarının düğününe de gittikleri ve maktulün banka kartından para çektikleri de iddianamede yer aldı.

"Beni ailemle tehdit etti"

İlk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanıklar duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada ifadessi alınan tutuklu sanık Serdar Gülsoy, olayı hatırlamadığını öne sürerek, "Alkol ve uyuşturucunun etkisinde olduğum için öldürme olayının ne şekilde olduğunu hatırlamıyorum. Maktul ile aramızda tartışma olup olmadığını, tartışma olmuşsa da tartışmada nelerin konuşulduğunu da tam olarak hatırlamıyorum. Maktulün cesedinin saklanmasıyla ilgili ayrıntıları hatırlamıyorum. Kadir Yüksel ile aynı evde kalıyordum" dedi.

Sanık Turgay Türker ise Serdar Gülsoy'un kendisini tehdit ettiğini savunarak, "Ben üst kattayken Serdar'ın gelmesiyle aşağı indim ve maktulü yerde yatarken gördüm. Serdar olayı başka birisine anlattığım takdirde olayı birlikte gerçekleştirdiğimizi anlatacağını söyledi. Beni ailemle tehdit etti. Ben de o andan itibaren sanık Serdar'ın söylediklerini yaptım" diye konuştu. Sanık Murat İnceçelik de hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, Murat İnceçelik ve Turgay Türker'in yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla tahliyesine Serdar Gülsoy'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, tanıkların dinlenmesine ve olayın geçtiği evdeki kamera kayıt cihazının bilirkişi incelemesi yapılmak üzere mahkemeye gönderilmesini isteyerek duruşmayı erteledi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet