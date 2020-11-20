Ceg - First Class sözleri! Ceg kimdir? Ceg gerçek adı ne?
Ceg'in yeni şarkısı First Class yayınlandı. Kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan şarkı hakkında Ceg - First Class sözleri merak edilid. Peki, Ceg kimdir? Ceg - First Class sözleri nedir?
Ceg adıyla bilinen gerçek adıyla Volkan Ayvazoğlu, Türk rapçi ve söz yazarıdır. Sosyal medyada geniş bir kitleye ulaşan Ceg hakkında Ceg - First Class sözleri! Ceg kimdir? Ceg gerçek adı ne gibi soruların yanıtları araştırılıyor.
CEG - FİRST CLASS SÖZLERİ
"First Class"
Te-te-te tehlikeliyim, pa-panik ol
Bi' anakonda ya da piton (tıss)
Adrenalin'e fanatik oldum
Jack the Ripper adam ikon (ikon)
Bana kral de ya da bi lord
Kanımda kanka cannabinol
Lara Croft, manita gold digger
Anna Nicole, yaktım bi' cannabis
Dediler: 10 yıla kadar hapis
Hassiktir polisler yapıştı yakama
Bu gece bu gece kafa matiz
"Al bunu al al al!", Aşırı risk
Sağlıklı düşün ve yap analiz
Düşünmem yaparım, en mutlu şarkımda
Bile ben attım babama diss (ha, ha)
Diyo'lar artık yola gir uslan
Ve günün birinde olaki buzlar erirse
Ve benim olaki susmam gerekirse
Ona kin kusmak harikaydı (pişman olmam)
İşinde usta olan bi' uzman, işimi satıyom
Kokain gibi, Adım El-Chapo Joaquín Guzmán (wooh)
Para-para, paraydı yarış-tıran sidiklerini (ııı)
Yine geçtim transa, kitlenirim (hşş, hşş, hşş)
Çalışırken (sus) beni yalnız bırak sinirlenirim
Ben stüdyoda online'ım (bitch!)
O yüzden Insta"gram" sikimde değil!
Bırakın egomu, içimi döksün az
İçelim bu gece kafamız dönsün az (bu gece, bu gece)
Hiçbiri benimle uğraşamazki
Onlar yanıma ulaşamazki
Artık uçuyom havada first class (skrt, skrt, skrt)
Duramam artık fırtına koparı'cam (fırtına, fırtına)
Artık merhametli olamı'cam (hah, üzgünüm moruk)
Yine de bilemem sonumu moruk
Yine de bilemem sonumu moruk
Sadece sonuna kadar kovalı'cam
Ey, kalbim zırhlı Tony Stark
Hatta Optimus Prime (prime)
Peşimde ahlak polisi var
Alter egomun hobisi rhyme (heh)
Mezarınızı bi' pisuvar yapıcam
Hasım bi' sürü var, yanımda gang clown
Bonnie & Clyde, takıma sadık
Kobe Bryant (ballin', ballin')
Şükürler olsun anormaliz (skrtt)
Boktan hissediyom çünkü farklıyız
Horozla biz, ben toplum istediği için
Asla yapmam Norm'a diss, ama yaparım
İstediğim için toplumsal norm'a diss (ah)
Delirmek üzereyim kafamda bir sürü
Sorun var eyyo (eyyo), di'cekler Bakırköy
Hastanesinde yatmak zorunda denyo (I'm fuckin' mind create)
Utanmaz oldum ve DMT, Murat Başoğlu (haha)
Yılın en ses getiren olayı, dedim ki:
"En ses" sonunda "t" yok (wooh)
Artık seviye World Class, artık uçuyom First Class
Her bir verse'ü özgür yazdım, dostum
Bu bana özgü tarz, arsız, iri göğsün
Azdım (mmh), Manita renkli gözlü azgın
Modern şeriat, artık dört kız az
Ha ha
Bırakın egomu, içimi döksün az
İçelim bu gece kafamız dönsün az (bu gece, bu gece)
Hiçbiri benimle uğraşamazki
Onlar yanıma ulaşamazki
Artık uçuyom havada first class (skrt, skrt, skrt)
Duramam artık fırtına koparı'cam (fırtına, fırtına)
Artık merhametli olamı'cam (hah, üzgünüm moruk)
Yine de bilemem sonumu moruk
Yine de bilemem sonumu moruk
Sadece sonuna kadar kovalı'cam
CEG KİMDİR
Ceg, 28 Haziran 1993 tarihinde Eskişehir, Türkiye'de doğmuştur. Rap müzik ile küçük yaşlarda tanışmıştır. Rap müziğe duyduğu ilgisi ve sevgisi küçük yaşlarında rap yapmaya yönlendirmiştir. Rap müzik ile kendini ifade ederek yaşadığı zorluklardan, nefretinden, olumsuzluklardan ve hüzününden bahseden Ceg; kendisine bir dinleyici kitlesi kazanmıştır. Ceg şarkılarında insan hayatının sadece "aşk" ve "mutluluk" unsurlarından ibaret olmadığını da söylemiştir.
Ceg, rapi arkadaşından aldığı Sagopa Kajmer CD'si ile tanımıştır. Bir süre sonra Amerikan rap müziğini dinlemeye başlamıştır. 2006 yılında on kişilik "K.H. Crew" isimli bir tayfa kurduktan sonra tayfa dört kişiye düşmüştür. 2007 yılında amatör olarak demo kayıtlarını almaya başlamıştır. Sonra "K.H. Crew" isimli tayfanın adını "Sfenx" olarak değiştirmiştir. Ardından "Distribütör" adlı müzik albümünü çıkarmıştır. Bir sene sonra Ceg, "Optimus Prime E.P." isminde bir müzik albümü yayımlamıştır. Bu müzik albümünden sonra kurduğu tayfası "Sfenx"'e "MassaCrew" adını da ekleyerek grubun yeni adını "Sfenx MassaCrew" olarak değiştirmiştir. Bir süre sonra şarkılar ve albümler çıkarmaya devam eden Ceg günümüzde Trap müzik'e yönelmiştir. 2018 yılında çıkardığı "Trapanasyon" adlı müzik albümü ile ivme yakalayan Ceg, albümdeki "Bu Gece " adlı şarkıdaki yazdığı sözlerden dolayı "uyuşturuya özendirme" suçuyla kendisine hapis cezası verilmiştir.[3][4] 2019 yılında "Şampanya" adlı şarkısını yayımladı. YouTube'da yaklaşık 10 milyon görüntülemeye kadar ulaştı .Ardından "Sokaklar", "Son Gaz" gibi single'lar çıkardı. "YEŞİLLENDİR" adlı şarkıda Anıl Piyancı ile ilk ortak çalışmasını çıkardı.Ayrıca Metth'in albümünde "Her Gece" adlı şarkıda Khontkar ile birlikte yer aldı.
Son olarak, Tankurt Manas ve Grogi ile birlikte yaptıkları "Bu Gece Bizim" adlı şarkısını yayımladı
DİSKOGRAFİ
Stüdyo albümleri
Ağır Siklet Rap (2008)
• Müzikte Devrim (2012)
• Alter Ego (2014)
• Delüzyon (2016)
• Trapanasyon (2018)
Single'lar ve EP'ler
• Bu Gece (2018)
• Bu Gece (Furkan Karakılıç Remix) (2020)
• Zorla (2019) (ft. Taki)
• Şampanya (2019)
• Sokaklar (2019)
• Son Gaz (ft. Ati242)
• YEŞİLLENDİR (ft. Anıl Piyancı)
• Bu Gece Bizim (ft. Tankurt Manas & Grogi)
Bulunduğu albüm
• Yılan Hikayesi (2017) (Server Uraz)
• Taviz Yok (2018) (Patron)
• 52 Hertz (2018) (Server Uraz)
• Nedenim Var (2019) (Araff)
• METFLIX (2019) (Metth)
• Matrix (Red) (2020) (Aspova)
• İşin Mutfağı (2017) (DJ Artz)