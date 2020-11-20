Ceg - First Class sözleri! Ceg kimdir? Ceg gerçek adı ne?

Ceg'in yeni şarkısı First Class yayınlandı. Kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan şarkı hakkında Ceg - First Class sözleri merak edilid. Peki, Ceg kimdir? Ceg - First Class sözleri nedir?

Ceg adıyla bilinen gerçek adıyla Volkan Ayvazoğlu, Türk rapçi ve söz yazarıdır. Sosyal medyada geniş bir kitleye ulaşan Ceg hakkında Ceg - First Class sözleri! Ceg kimdir? Ceg gerçek adı ne gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

CEG - FİRST CLASS SÖZLERİ

"First Class"

Te-te-te tehlikeliyim, pa-panik ol

Bi' anakonda ya da piton (tıss)

Adrenalin'e fanatik oldum

Jack the Ripper adam ikon (ikon)

Bana kral de ya da bi lord

Kanımda kanka cannabinol

Lara Croft, manita gold digger

Anna Nicole, yaktım bi' cannabis

Dediler: 10 yıla kadar hapis

Hassiktir polisler yapıştı yakama

Bu gece bu gece kafa matiz

"Al bunu al al al!", Aşırı risk

Sağlıklı düşün ve yap analiz

Düşünmem yaparım, en mutlu şarkımda

Bile ben attım babama diss (ha, ha)

Diyo'lar artık yola gir uslan

Ve günün birinde olaki buzlar erirse

Ve benim olaki susmam gerekirse

Ona kin kusmak harikaydı (pişman olmam)

İşinde usta olan bi' uzman, işimi satıyom

Kokain gibi, Adım El-Chapo Joaquín Guzmán (wooh)

Para-para, paraydı yarış-tıran sidiklerini (ııı)

Yine geçtim transa, kitlenirim (hşş, hşş, hşş)

Çalışırken (sus) beni yalnız bırak sinirlenirim

Ben stüdyoda online'ım (bitch!)

O yüzden Insta"gram" sikimde değil!

Bırakın egomu, içimi döksün az

İçelim bu gece kafamız dönsün az (bu gece, bu gece)

Hiçbiri benimle uğraşamazki

Onlar yanıma ulaşamazki

Artık uçuyom havada first class (skrt, skrt, skrt)

Duramam artık fırtına koparı'cam (fırtına, fırtına)

Artık merhametli olamı'cam (hah, üzgünüm moruk)

Yine de bilemem sonumu moruk

Yine de bilemem sonumu moruk

Sadece sonuna kadar kovalı'cam

Ey, kalbim zırhlı Tony Stark

Hatta Optimus Prime (prime)

Peşimde ahlak polisi var

Alter egomun hobisi rhyme (heh)

Mezarınızı bi' pisuvar yapıcam

Hasım bi' sürü var, yanımda gang clown

Bonnie & Clyde, takıma sadık

Kobe Bryant (ballin', ballin')

Şükürler olsun anormaliz (skrtt)

Boktan hissediyom çünkü farklıyız

Horozla biz, ben toplum istediği için

Asla yapmam Norm'a diss, ama yaparım

İstediğim için toplumsal norm'a diss (ah)

Delirmek üzereyim kafamda bir sürü

Sorun var eyyo (eyyo), di'cekler Bakırköy

Hastanesinde yatmak zorunda denyo (I'm fuckin' mind create)

Utanmaz oldum ve DMT, Murat Başoğlu (haha)

Yılın en ses getiren olayı, dedim ki:

"En ses" sonunda "t" yok (wooh)

Artık seviye World Class, artık uçuyom First Class

Her bir verse'ü özgür yazdım, dostum

Bu bana özgü tarz, arsız, iri göğsün

Azdım (mmh), Manita renkli gözlü azgın

Modern şeriat, artık dört kız az

Ha ha

Bırakın egomu, içimi döksün az

İçelim bu gece kafamız dönsün az (bu gece, bu gece)

Hiçbiri benimle uğraşamazki

Onlar yanıma ulaşamazki

Artık uçuyom havada first class (skrt, skrt, skrt)

Duramam artık fırtına koparı'cam (fırtına, fırtına)

Artık merhametli olamı'cam (hah, üzgünüm moruk)

Yine de bilemem sonumu moruk

Yine de bilemem sonumu moruk

Sadece sonuna kadar kovalı'cam

CEG KİMDİR

Ceg, 28 Haziran 1993 tarihinde Eskişehir, Türkiye'de doğmuştur. Rap müzik ile küçük yaşlarda tanışmıştır. Rap müziğe duyduğu ilgisi ve sevgisi küçük yaşlarında rap yapmaya yönlendirmiştir. Rap müzik ile kendini ifade ederek yaşadığı zorluklardan, nefretinden, olumsuzluklardan ve hüzününden bahseden Ceg; kendisine bir dinleyici kitlesi kazanmıştır. Ceg şarkılarında insan hayatının sadece "aşk" ve "mutluluk" unsurlarından ibaret olmadığını da söylemiştir.

Ceg, rapi arkadaşından aldığı Sagopa Kajmer CD'si ile tanımıştır. Bir süre sonra Amerikan rap müziğini dinlemeye başlamıştır. 2006 yılında on kişilik "K.H. Crew" isimli bir tayfa kurduktan sonra tayfa dört kişiye düşmüştür. 2007 yılında amatör olarak demo kayıtlarını almaya başlamıştır. Sonra "K.H. Crew" isimli tayfanın adını "Sfenx" olarak değiştirmiştir. Ardından "Distribütör" adlı müzik albümünü çıkarmıştır. Bir sene sonra Ceg, "Optimus Prime E.P." isminde bir müzik albümü yayımlamıştır. Bu müzik albümünden sonra kurduğu tayfası "Sfenx"'e "MassaCrew" adını da ekleyerek grubun yeni adını "Sfenx MassaCrew" olarak değiştirmiştir. Bir süre sonra şarkılar ve albümler çıkarmaya devam eden Ceg günümüzde Trap müzik'e yönelmiştir. 2018 yılında çıkardığı "Trapanasyon" adlı müzik albümü ile ivme yakalayan Ceg, albümdeki "Bu Gece " adlı şarkıdaki yazdığı sözlerden dolayı "uyuşturuya özendirme" suçuyla kendisine hapis cezası verilmiştir.[3][4] 2019 yılında "Şampanya" adlı şarkısını yayımladı. YouTube'da yaklaşık 10 milyon görüntülemeye kadar ulaştı .Ardından "Sokaklar", "Son Gaz" gibi single'lar çıkardı. "YEŞİLLENDİR" adlı şarkıda Anıl Piyancı ile ilk ortak çalışmasını çıkardı.Ayrıca Metth'in albümünde "Her Gece" adlı şarkıda Khontkar ile birlikte yer aldı.

Son olarak, Tankurt Manas ve Grogi ile birlikte yaptıkları "Bu Gece Bizim" adlı şarkısını yayımladı

DİSKOGRAFİ

Stüdyo albümleri

Ağır Siklet Rap (2008)

• Müzikte Devrim (2012)

• Alter Ego (2014)

• Delüzyon (2016)

• Trapanasyon (2018)

Single'lar ve EP'ler

• Bu Gece (2018)

• Bu Gece (Furkan Karakılıç Remix) (2020)

• Zorla (2019) (ft. Taki)

• Şampanya (2019)

• Sokaklar (2019)

• Son Gaz (ft. Ati242)

• YEŞİLLENDİR (ft. Anıl Piyancı)

• Bu Gece Bizim (ft. Tankurt Manas & Grogi)

Bulunduğu albüm

• Yılan Hikayesi (2017) (Server Uraz)

• Taviz Yok (2018) (Patron)

• 52 Hertz (2018) (Server Uraz)

• Nedenim Var (2019) (Araff)

• METFLIX (2019) (Metth)

• Matrix (Red) (2020) (Aspova)

• İşin Mutfağı (2017) (DJ Artz)