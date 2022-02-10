Cedi Osman ile Aşk Yaşayan Ebru Şahin'den Bomba Evlilik Açıklaması...

Oyuncu Uğur Aslan dün akşam, 'Afara - Bir Arabesk Müzikali'yle Cahide Palazzo'da sevenleriyle buluştu.

Aslan'ın gösterisini seyretmeye gelenler arasında Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahinde vardı.

"EVLİLİK PLANI YAPMADIK"

Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile yaz ayında evleneceği konuşulan Ebru Şahin, "Henüz evlilik planı yapmadık" diyerek şaşırttı.

Şahin, "14 Şubat Sevgililer Günü'nde ne yapacaksınız?" sorusuna, "Sevgilim basketbol maçları nedeniyle ABD'de bulunuyor. O yüzden bu konuda da bir planımız yok" yanıtını verdi.

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında; Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ebru Şahin, 27 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu, kariyerine adımını 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile attı.

İlk projenin ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol alan Ebru Şahin, İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olan Ebru Şahin, Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle şöhrete kavuştu. Şahin şu sıralar Destan adlı dizide Akkız karakterine hayat veriyor.