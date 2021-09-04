Cebelitarık nerede? Cebelitarık konumu ve haritası! Cebelitarık resimleri!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cebelitarık nerede? Cebelitarık konumu ve haritası! Cebelitarık resimleri!

Haberler.com - Haberler | Gündem

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında bugün Cebelitarık'a konuk olacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Peki, Cebelitarık nerede? İşte merak edilen konunun detayları…

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında milli takımımız Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek. Victoria Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. Peki, Cebelitarık nerede? İşte, Cebelitarık konumu ve haritası!

CEBELİTARIK NEREDE

Cebelitarık, İber Yarımadası'nın güney ucunda yer alan bir İngiliz Denizaşırı Toprağı'dır. 6.7 km²'lik 2,6 sq mi bir alana sahiptir ve kuzeyde İspanya ile sınırı vardır.

Cebelitarık nerede? Cebelitarık konumu ve haritası! Cebelitarık resimleri!

Cebelitarık, İber Yarımadası'nın güney ucunda yer alan bir İngiliz Denizaşırı Toprağı'dır. 6.7 km²'lik 2,6 sq mi bir alana sahiptir ve kuzeyde İspanya ile sınırı vardır. Manzaraya, eteğinde yoğun nüfuslu bir kasaba bölgesi olan ve başta Cebelitarık olmak üzere 33.000'den fazla kişiye ev sahipliği yapan Cebelitarık Kayası hakimdir.

Cebelitarık nerede? Cebelitarık konumu ve haritası! Cebelitarık resimleri!

1704'te İngiliz-Hollandalı kuvvetler, Habsburgların İspanyol tahtına iddiası adına İspanyol Veraset Savaşı sırasında İspanya'dan Cebelitarık'ı ele geçirdi.

Cebelitarık nerede? Cebelitarık konumu ve haritası! Cebelitarık resimleri!

Bölge, 1713'te Utrecht Antlaşması uyarınca ebediyen Büyük Britanya'ya devredildi. Napolyon Savaşları ve II. Dünya Savaşı sırasında, Akdeniz'e, Cebelitarık Boğazı'na giriş ve çıkışı kontrol ettiği için Kraliyet Donanması için önemli bir üs oldu. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Cebelitarık nerede? Cebelitarık konumu ve haritası! Cebelitarık resimleri!

Bu deniz boğulma noktasında sadece 14,3 km (8,9 mil) genişliğindedir. Dünyanın deniz ticaretinin yarısının boğazdan geçmesiyle stratejik olarak önemli olmaya devam ediyor.

Cebelitarık nerede? Cebelitarık konumu ve haritası! Cebelitarık resimleri!

Bugün Cebelitarık'ın ekonomisi büyük ölçüde turizm, çevrimiçi kumar, finansal hizmetler ve yakıt ikmaline dayanıyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Cebelitarık nerede? Cebelitarık konumu ve haritası! Cebelitarık resimleri!

Cebelitarık'ın egemenliği, İngiliz-İspanyol ilişkilerinde bir çekişme noktasıdır çünkü İspanya, toprak üzerinde bir hak iddia etmektedir.

Cebelitarık nerede? Cebelitarık konumu ve haritası! Cebelitarık resimleri!

Cebelitarık halkı, 1967 referandumunda İspanyol egemenliği önerilerini reddettiler ve 2002 referandumunda ortak egemenlik fikri de reddedildi.

Cebelitarık nerede? Cebelitarık konumu ve haritası! Cebelitarık resimleri!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Aliya İzzetbegoviç
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Münir Özkul Demet Şener
Spor Salih Uçan Umut Meraş Samet Aybaba Alper Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Cebelitarık nerede? Cebelitarık konumu ve haritası! Cebelitarık resimleri! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 17:58:04. #1.14#

title