Çayıralan'da Bin Fidan Toprakla Buluştu
Çayıralan ilçesinde düzenlenen 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlamaları kapsamında bin fidan dikildi.
Çayıralan ilçesinde düzenlenen 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlamaları kapsamında bin fidan dikildi.
21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla Dikilitaş mevkisinde fidan dikim töreni düzenlendi.
Törene, Kaymakam Vekili Fatih Eroğlu, Çayıralan Belediye Başkanı Yasin Şahiner, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Katılımcılar, 600 sedir, 300 karaçam ve 100 ıhlamur fidanını toprakla buluşturdu.
Tören sonunda açıklama yapan Kaymakam Vekili Eroğlu, töreni hazırlayanlara ve fidan dikimi yapan herkese teşekkür etti.
Fidan diken öğrencilere ve fidan dikimine katılan protokole, diktikleri fidan için birer fidan sertifikası verildi.