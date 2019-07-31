Çaycuma'dan kısa kısa

Çaycuma'da, Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere trafik eğitim programı düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğünün düzenlediği eğitimde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinde görevli polis memuru Mustafa Kızıl, öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Kızıl, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz dönemi dolayısıyla Kur'an kursu eğitimine gelen çocuklara trafik eğitimi verdiklerini belirterek, "Asıl amacımız çocuklarımızın algılarına trafik kurallarını yerleştirmektir. Çocuklara verdiğimiz bu eğitim içerisinde kırmızı ışıklarda durmaları gerektiği, yaya geçitlerinde öncelik haklarının olduğu gibi trafikle ilgili kazaya sebebiyet veren tüm unsurlar hakkında çocukların anlayabileceği şekilde eğitim veriyoruz." ifadesini kullandı.

Kur'an kursları arası futbol turnuvası

Çaycuma İlçe Müftülüğü ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yaz Kur'an kursu öğrenciler arası futbol turnuvası yapıldı.

Çaycuma Arena kapalı sahada gerçekleşen törenine Kaymakam Serkan Keçeli, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, İlçe Tarım Müdürü Coşkun Ulutaş, müftülük çalışanları, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

İki haftadır devam eden ve 12 cami takımının yarıştığı, yaklaşık 150 Kur'an kursu öğrencisinin katıldığı futbol turnuvasının final maçı Filyos Merkez Cami ile Geriş Köyü Cami arasında oynandı. Normal süresi 0-0 berabere biten maçın ardından penaltı atışlarında Geriş Köyü Cami rakibini 4-3 yenerek şampiyon oldu.

Oynanan maçlar sonunda Geriş Köyü Cami birinci, Filyos Merkez Cami ikinci, Saltukova Camii üçüncü ve Güzeloğlu-Yolgeçen köylerinin ortak çıkardığı takım da dördüncü oldu.

Turnuva sonunda ilk üçe giren takımlara Kaymakam Keçeli tarafından kupa ve katılım belgesi verildi.

Keçeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının öğrenciler arasındaki kaynaşmayı pekiştirmek ve öğrencileri olumsuz ortamlardan uzaklaştırarak iyiye ve güzele yaklaştırmak olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA