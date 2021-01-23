Çaycuma'da yeni yapılara yağmur suyu toplama sistemi zorunlu hale getirildi

Çaycuma'da yeni yapılara yağmur suyu toplama sistemi zorunlu hale getirildi

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, küresel ısınma ve kuraklıkla mücadele kapsamında belediyenin aldığı kararla birlikte, taban uzunluğu 200 metrekareyi geçen yeni yapılarda yağmur suyu toplama sistemi zorunlu hale getirildi. Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, sistemi kullananlara su faturasında yüzde 30 indirim de uygulanacağını belirterek, "Hedefimiz Çaycuma'yı kendi kendine yeten iklim dostu bir belediye yapmak ve ilçemizin karbon ayak izini olabilecek en düşük noktaya çekmek. Bu amaçla 'Yağmur Suyu Toplama ve Kullanma Yönetmeliği'ni uygulamaya koyduk. Örnek olarak da belediye binamızda bu sistemi kurduk" dedi.

Çaycuma Belediyesi, 1,5 yıl önce Yağmur Suyu Toplama ve Kullanma Yönetmeliği'ni yürürlüğe koydu. Yönetmelik gereği taban alanı 200 metrekareyi geçen yeni yapılara yağmur suyu depolama sistemi kurulması zorunlu hale getirildi. Yağmur suyunu kullanan vatandaşlara ise su faturalarında yüzde 30 indirim kararı alındı. Yönetmelikle birlikte belediyeden inşaat ruhsatı alan 100'ü aşkın firma, çatılardaki oluklardan akan suların toplanması için yağmur suyu toplama sistemini binalarına kurdu. Sistemin kurulduğu binalarda toplanan sular, evlerin rezervuarlarında ve peyzaj sulamalarında kullanılmaya başlandı. Çaycuma Belediyesi de halka örnek olması için geçen yıl yaptırılan yeni hizmet binasında sistemi kullanmaya başladı.

'İKLİM DOSTU BİR KENT YAPIYORUZ'

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, bölgenin Türkiye'nin en çok yağış alan bölgelerinden biri olduğunu söyledi. Yüzyıllar önce yapılan ve unutulan bir uygulamayı ilçelerinde yapılan binalarda zorunlu hale getirdiklerini söyleyen Kantarcı, "Son yıllarda iklim krizinin büyümesi, sera gazı ve karbon salınımı ve iklimde istenmeyen özellikler meydana gelmesi, dünyamızın bu konuda bir tehdit altında bulunması nedeniyle özellikle yağış sularının binalar ve beton asfalt yollar nedeniyle yer altına süzülememesi yani doğal çevrimin bozulması nedeniyle iklim değişikliği dünyada ciddi bir tehdit olarak durmakta. Biz iklim dostu bir kent yapıyoruz. Yaya ve insan odaklı uygulamalar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de bu. Son derece kolay bir uygulama" dedi.

'OLANAKLARIN FARKINA VARMAMIZ GEREKİYOR'

Kantarcı, yağmur suyunu kullanan vatandaşların yüzde 50'ye yakın bir tasarruf elde ettiklerini söyledi. Bu sistemi kullanan kişilere su aboneliklerinde de yüzde 30 indirim uyguladıklarını anlatan Kantarcı, şöyle konuştu:

"Günümüz geçim şartlarında son derece ekonomik bir dönüşüm de elde ediliyor. Diğer taraftan doğaya hizmet etmiş oluyoruz. Eski binalarda da bu uygulamaya geçenlere aynı imkanları tanıyoruz. Onlarda zorlama yapmıyoruz ama yeni yapılan binalarda yağmur suyu depolamak ve kullanmak zorunlu. Bunu ölçmek için de yağmur suyu deposu çıkışına da bir sayaç koyuyoruz. O sayaçtan kullanılmışsa demek ki bu uygulama kullanılıyor demektir. Hem tasarruf yapmış oluyoruz hem de doğa dostu uygulamayı gerçekleştirmiş oluyoruz. İçinde bulunduğumuz belediye kompleksinde bu uygulamayı örnek olarak başlattık. 2 tane daha binamız iskan aldı ve onlar kullanmaya başladı, ancak 1,5 yıldan beri ruhsat alan onlarca bina var. O binalar bittiğinde bu uygulama gerçekleşmiş olacak. Elimizde olanaklar var. Bu olanakların farkına varmamız lazım. Medeniyet denilen şey insana bahşedilen nimetlerin kullanma biçimiyle alakalı. Eğer yağmur yağıyorsa bunu değerlendirmemiz gerekiyor."

'BİZİM İÇİN BÜYÜK AVANTAJ'

Yaşadığı binada yağmur suyu depolama sistemi bulunan Aslı Kaptan da uygulamadan çok memnun olduklarını söyledi. Kuraklıkla mücadelede tüm imkanların değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Aslı Kaptan, "Çaycuma Belediyesi tarafından bu sistem kuruldu. Dünyada büyük sorun olan kuraklık gündemde. Biz bu sistemden çok memnunuz. Yağmur sularından biriken suyu klozetlerde kullanıyoruz ve çevre düzenlemesi olan bahçelerimizde kullanıyoruz. Büyük bir avantaj bizim için. İlk bizim binamızda yapıldı bu uygulama. Bundan sonra da yapılan binalarda olacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı