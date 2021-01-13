Çayboğazı Barajı'nın su seviyesinde tehlikeli düşüş

ANTALYA'nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe Yaylası'nda bulunan Çayboğazı Barajı'nda tehlike çanları çalıyor. Su kalmayınca geçen yılın eylül ayında kapakları kapatılan barajda, kış ortasına gelinmesine karşın su seviyesinin oldukça düşük olduğu görüldü. Barajın yüzde 65'i tarlayı andırırken, bölgedeki üreticiler yeterli yağış olmaması durumunda tarla ve bahçelerinin susuz kalacağından endişe duyduklarını söyledi.

Kaş'a bağlı Gömbe Yaylası'ndaki Çayboğazı Barajı'nda risk devam ediyor. Eylül ayında kapakları kapatılan barajın, kış ortasına gelinmesine rağmen yüzde 65'inde su bulunmuyor. Barajın büyük bölümü tarlayı andırıyor. 2000 yılında hizmete giren baraj suyunun altında kalan yapılar tüm çıplaklığı ile ortaya çıkmış durumda. Çayboğazı Barajı'nın hayat verdiği Gömbe Ovası ve Elmalı Ovası'nı da tehlike bekliyor. Batı Akdeniz'in en yüksek ikinci tepesi olan ve Çayboğazı Barajı'nın besleyen Uçarsu, Yeşilgöl ve çevresindeki dereleri besleyen Akdağ'da ise yeterli kar yok. Ancak zirvelere doğru kar görülebiliyor. Onun da yeterli olmadığı belirtiliyor. Akdağ'ın doruklarında bile kar olmayan boşluklar var. Bu da Çayboğazı Barajı'ndaki tehlikeyi artıran en büyük neden.

Çayboğazı Barajı, Kaş'a bağlı Gömbe Ovası'ndaki 6 mahalledeki araziler ve Elmalı Ovası'ndaki toplam 13 bin 848 hektar alandaki meyve bahçeleri ve seralara hayat veriyor. Bölgedeki meyve bahçelerinin yılda en az dört kez sulanması gerekiyor. Barajın şu andaki su seviyesi ise ancak bir kez sulamaya yetecek durumda. 2000 yılında hizmete giren Çayboğazı Barajı 67,70 metre yüksekliğinde ve 226 dekar alanı kaplıyor. Su kapasitesi ise 55 milyon metreküp. Eylül ayında barajda 1,5 milyon metreküp su kaldığı için barajın kapakları; baraj gölündeki balık üretim tesisi için kapatılmıştı.'SU OLMAZSA BAHÇELERİMİZ KURUR'Üretici Ramazan Bilecen, "Su olmazsa Elmalı Ovası'ndaki bahçelerimiz kurur. Çiftçi üzülür. Biz de perişan oluruz. Cenabı Allah'tan bu yağışların olmasını diliyoruz" dedi.'KÜRESEL ISINMANIN BELİRTİLERİ BUNLAR'

Üretici Ali Ekinci de "Gömbe Yaylası'nda bulunan Çayboğazı Barajı, Elmalı ve Gömbe Ovası'na hayat vermektedir. Bu yılki yağışların azlığı sebebiyle gölde su yok denecek kadar azdır şu anda. Dağlarımızda da kar yeterli değildir. Bundan sonra güzel bir kar yağışı olmazsa, Elmalı ve Gömbe Ovası'ndaki sebze ve meyve üreticileri büyük bir tehlike ile karşı karşıya gelecekler. Küresel ısınmanın belirtileri bunlar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR