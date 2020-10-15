Çay ile ilgili sözler? Çay ile ilgili en güzel sözler?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çay ile ilgili sözler? Çay ile ilgili en güzel sözler?

15.10.2020 16:42 | Son Güncelleme: 15.10.2020 16:45
Çay ile ilgili sözler? Çay ile ilgili en güzel sözler?

Çay içmek Türk kültüründe oldukça önemli bir yere sahip. Durum böyle olunca yıllar içinde çay içmek ve çay tüketmek ile ilgili yüzlerce söz söylenmiş. Peki çay ile ilgili sözler nelerdir? Çay ile ilgili söylenmiş en güzel sözler nelerdir?

Çay kültürümüzde oldukça yaygın olan bir içecek. Özellikle sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan çaylar ile ilgili Türk insanı yıllar yılı birçok söz söylemiştir. Peki, Çay ile ilgili söylenmiş en güzel sözler nelerdir? Çay ile ilgili en güzel sözler nasıldır?

  • Masaya bırakılmış çay gibiyim, gittikçe soğuyorum hayattan.
  • Ben artık o gemide çay içmek istiyorum.
  • Çay varsa umut var demektir. Hadi eyvallah!
  • "Sonra belki çay içeriz. şansımız varsa yağmur da yağar. damlalara huzur yüklemece oynarız. benim damlam seninkini alnından öper. güzel şeyler olur belki. sen gel bence.."
  • Her gülümseyişin de tüm ülkeye çay ısmarlayayım, seninleyken bir yudum çay zenginleştirilmiş uranyum gibi enerji veriyor bana…
  • (Murat Menteş)
  • Çay içmeye gidenler vardı akşamüstü, parklara gidenler de, duruma uymak kısaltıyordu günlerini artamayan eksilmeyen bir hüzünle…
Çay ile ilgili sözler? Çay ile ilgili en güzel sözler?
  • Sonra belki çay içeriz. Şansımız varsa yağmur da yağar. Damlalara huzur yüklemece oynarız. Benim damlam seninkini alnından öper. Güzel şeyler olur belki. Sen gel bence…
  • İnsanın kendi kendine çay demlemesi sonra tek başına içmesi başlı başına bi mücadele değil mi ya
  • Çay içince mutlu olan birisiyim benden bi zarar gelmez.
  • Bu havada çay içilir mi deme, çay her havada içilir lakin herkesle içilmez.
  • Ne kadar fedakâr olursanız olun gün gelir adı "yapmasaydın" olur. O yüzden fazla takmayın. Çay var mı?
  • …çaycı getir ilaç kokulu çaydan, dakika düşelim senelik paydan… Necip Fazıl Kısakürek
  • Seni çay içerken izlemek, seni çay doldururken, seni demlerken çayı, kimseler inanmasa da düpedüz sevap… (Alper Gencer)
  • Bütün gün kahvede oturdum yedek kulübesinde ve bir kardeşim saf dışı kalsın diye çay söyledim kahveden… (İbrahim Tenekeci)
  • Hayat bir çaydır, insan ise şeker. Sen karıştırdıkça hayattan tat aldığını sanırsın, hayatın seni erittiğini ise çay bitince anlarsın. (Sunay Akın)
  • Çay içerek bi takım şeyleri düzelteceğime inanıyorum.
  • Usta bizim çaylar 1 oldu.
Çay ile ilgili sözler? Çay ile ilgili en güzel sözler?
  • Seni sevmek zulümse çay içelim gülümse.
  • Hayalini gerçekleştiren insanları çay içerek seyrediyorum.
  • Kimseyi sürekli görmek isteyecek kadar sevmeyin. Siz en iyisi kimseyi sevmeyin, çay için.
  • …basit yaşayacaksın basit, sanki bir gün yaşamın sona erecekmiş gibi basit, çay, simit ve peynirle… Bir insan efkârlıysa ve bunun üstüne bir de çay içiyorsa sessizce terk edin orayı. Çay bulaşıcıdır. Efkâr da… (Bekir Erdoğan)
  • Sen bana mı soruyorsun yalnızlığı sever misin diye? Ben ki; çayı bile iki şekerle içerim, birlikte erisinler diye. (Sunay Akın)
  • Şimdi diyorum; Şimdi, Bir deniz, Denizde vapur, Gökyüzünde martı, Semaverde çay olmalı. Bir de çaya yaren. (Cemal Süreya)

İlgili Haberler

Deniz ile ilgili sözler? Deniz ile ilgili sözler nelerdir?
Deniz ile ilgili sözler? Deniz ile ilgili sözler nelerdir?
Cuma mesajları: En güzel, anlamlı cuma mesajları ve cuma sözleri, dualı cuma mesajları
Cuma mesajları: En güzel, anlamlı cuma mesajları ve cuma sözleri, dualı cuma mesajları
En güzel İspanya yemekleri nelerdir? İspanya'nın en meşhur yemekleri! İspanya mutfağı dair herşey
En güzel İspanya yemekleri nelerdir? İspanya'nın en meşhur yemekleri! İspanya mutfağı dair herşey

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Cem Özer Yasmin Erbil Caner Cindoruk
Spor Ozan Kabak Metin Oktay Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kız Genç Bursa Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çay ile ilgili sözler? Çay ile ilgili en güzel sözler? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 16:45:51. #1.15#
title