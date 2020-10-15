Çay ile ilgili sözler? Çay ile ilgili en güzel sözler?

Çay içmek Türk kültüründe oldukça önemli bir yere sahip. Durum böyle olunca yıllar içinde çay içmek ve çay tüketmek ile ilgili yüzlerce söz söylenmiş. Peki çay ile ilgili sözler nelerdir? Çay ile ilgili söylenmiş en güzel sözler nelerdir?