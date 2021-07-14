Çay'dan kısa kısa

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, "15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, "15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atlı, mesajında, bugün devlet ve millet hayatında gördüğümüz en alçak, en sinsi, en kalleş saldırılardan biri olan 15 Temmuz darbe girişimin 5'inci yıldönümü olduğunu kaydetti.

Bu müstesna günde bir yandan milletin kazandığı muhteşem zaferin sevincini, diğer yandan darbe girişimi esnasında kaybettiğimiz kardeşlerin hüznünü birlikte yaşadığımızı belirten Atlı, şöyle devam etti:

"Allah'ın yardımı ve milletimizin cesaretiyle başarısızlığa uğrattığımız darbe girişimi sırasında hainlerin kurşun ve bombalarıyla şehit olan 251 yiğit vatan evladımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyor, gazilerimize de mutlu ve huzurlu bir yaşam temenni ediyorum. 'Türkiye Geçilmez' 15 Temmuz'da milletimizin her bir ferdi, ezanı, bayrağı, özgürlüğü ve geleceği için gerektiğinde yenilmez birer kahramana dönüşebileceğini ispatlamıştır. 15 Temmuz, demokrasi mücadelesini destekleyen tüm vatandaşların direnişi, Hukuk Devletinin Hak ve Özgürlüklerin zaferidir. Milli iradenin zaferidir, demokrasinin zaferidir."

Çay Belediye Başkanı Atlı, Hayvan Borsasını ziyaret etti

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, Kurban Bayramı öncesi Hayvan Borsasını ziyaret etti.

Başkan Atlı, Kurban Bayramına sayılı günler kala Belediye Hayvan Borsasını ziyaret ettiklerini kaydetti.

Atlı, kurban satıcıları ve halkla bir araya gelerek hayırlı işler dilediklerinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Kiper