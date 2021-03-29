Çay'dan kısa kısa
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Çay'dan kısa kısa

Anadolu Ajansı / Kadir Kiper - Haberler | Güncel
Çay'dan kısa kısa

Çay Belediyesi, ilçede çevre düzenleme ve ışıklandırma çalışması yaptı.

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Çay Belediyesi, ilçede çevre düzenleme ve ışıklandırma çalışması yaptı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe giriş çıkışları, Turgut Özal ve Recep Tayyip Erdoğan Bulvarlarında çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, yaptığı açıklamada, "Çevre düzenlemesi yapılan güzergahlarda en kısa sürede sıcak asfalt çalışmalarımızı da bitirdikten sonra halkımızın hizmetine sunacağız. Çay halkımıza "gönül belediyeciliği" anlayışıyla hizmet üretmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çaylı öğrenciler atletizmde ikici oldu

Çay Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde katıldıkları kros müsabakalarında takım halinde ikinci oldu.

Okul Müdürü Ahmet Özkan, yaptığı açıklamada, "Beden Eğitimi Öğretmenimiz Metin Şimşek'in hazırladığı kros takımımızdaki öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Şimdi de 3 Nisan' da Manisa'da yapılacak olan 2. kademe yarışmasına hazırlanıyoruz. Orada da inşallah, Afyonkarahisar'ı en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Kiper

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