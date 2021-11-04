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Çay'da Gençlik Merkezi hizmet vermeye başladı

AA / Kadir Kiper - Haberler | Güncel
Çay'da Gençlik Merkezi hizmet vermeye başladı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yapımı tamamlanan Gençlik Merkezi, hizmet vermeye başladı.

ÇAY, AFYON (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yapımı tamamlanan Gençlik Merkezi, hizmet vermeye başladı.

Aşağı Mahalle'de 800 metrekarelik alana yapılan Çay Gençlik Merkezi'nde program düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Mehmet Durgut, programda yaptığı konuşmada, ilçede büyük eksikliği hissedilen Gençlik Merkezinin artık faaliyetlerine bugünden itibaren başladığını belirterek Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'e ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Belediye Başkanı Hüseyin Atlı da Gençlik Merkezi'nin Çay'a hayırlı olmasını temenni etti.

İl Gençlik ve Spor Müdür vekili Ahmet Ertürk ise Çay Gençlik Merkezi'nin bugünden itibaren faaliyetlerine başladığını ve gençlerin bu hizmetlerden yaralanabilmesi için yapacağı tek şeyin üye olmak olduğunu ifade etti.

Programa, ilçe protokolü, davetliler ve gençler katıldı.

AA / Kadir Kiper - Son Dakika Haberleri
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